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17:22 (мск), источник: 112.ua

Блокада заморозит конфликт на долгие годы, — советник министра

По мнению Цибулько, отдельные депутаты просто создают себе пиар такими действиями.

Источник: 112.ua

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Олеся Цибулько раскритиковала инициативу экономической блокады неконтролируемой части страны. Об этом сообщают «Українські Новини».

«Они (организаторы блокады, — ред.) анонсируют, что полная блокада может вернуть Донбасс. На самом деле это значит отрезать Донбасс, заблокировать и заморозить этот конфликт на долгие годы. На самом деле они отказываются от нашей территории», — заявила Олеся Цибулько.

«Это пиар отдельных депутатов, и это будет бесконечный пиар, потому что они используют патриотов, их патриотические чувства. Они сознательно используют этих людей. А потом они будут их “героически” вызволять из тюрьмы. Это будет бесконечный пиар, пока будет судебное заседание, потом апелляция, на долгие годы им пиар обеспечен», — предположила советник министра.

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