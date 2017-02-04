Блокада заморозит конфликт на долгие годы, — советник министра

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Олеся Цибулько раскритиковала инициативу экономической блокады неконтролируемой части страны. Об этом сообщают «Українські Новини».

«Они (организаторы блокады, — ред.) анонсируют, что полная блокада может вернуть Донбасс. На самом деле это значит отрезать Донбасс, заблокировать и заморозить этот конфликт на долгие годы. На самом деле они отказываются от нашей территории», — заявила Олеся Цибулько.

«Это пиар отдельных депутатов, и это будет бесконечный пиар, потому что они используют патриотов, их патриотические чувства. Они сознательно используют этих людей. А потом они будут их “героически” вызволять из тюрьмы. Это будет бесконечный пиар, пока будет судебное заседание, потом апелляция, на долгие годы им пиар обеспечен», — предположила советник министра.