Блокада заморозит конфликт на долгие годы, — советник министра
По мнению Цибулько, отдельные депутаты просто создают себе пиар такими действиями.
По мнению Цибулько, отдельные депутаты просто создают себе пиар такими действиями.
Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Олеся Цибулько раскритиковала инициативу экономической блокады неконтролируемой части страны. Об этом сообщают «Українські Новини».
«Они (организаторы блокады, — ред.) анонсируют, что полная блокада может вернуть Донбасс. На самом деле это значит отрезать Донбасс, заблокировать и заморозить этот конфликт на долгие годы. На самом деле они отказываются от нашей территории», — заявила Олеся Цибулько.
«Это пиар отдельных депутатов, и это будет бесконечный пиар, потому что они используют патриотов, их патриотические чувства. Они сознательно используют этих людей. А потом они будут их “героически” вызволять из тюрьмы. Это будет бесконечный пиар, пока будет судебное заседание, потом апелляция, на долгие годы им пиар обеспечен», — предположила советник министра.