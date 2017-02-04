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17:21 (мск), источник: 365info.kz

Женис Касымбек рассказал о создаваемых нацкомпаниях

Министр по инвестициям и развитию объяснил функции двух компаний, которые поручено создать, передает Sputnik.

Источник: 365info.kz

Создаются две новые компании: «Казахэкспорт будет отвечать за продвижение отечественных товаров на внешних рынках, а «Казах Инвест» будет работать с иностранными инвесторами. По сути это не создание новых компаний, уточнил министр, а перераспределение и уточнение их функций.

«Казахэкспорт» создают на базе «КазЭкспоГаранта». Работа «Казахэкспорта», по словам Касымбека, «будет заключаться в продвижении экспорта, а именно страховании экспортных контрактов, стимулировании экспорта, субсидировании процентных ставок».

А «Казах Инвест» появится на базе «KAZNEX INVEST». Функции министр описал так:

«Инвестор приходит к вам, а они вас встречают, вплоть до завершения проекта будут сопровождать. То есть документы, визовая поддержка, предоставление различных пакетов и льгот».

На расширенном заседании правительства 3 февраля президент сказал Касымбеку, что нужно улучшить работу с инвесторами.

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