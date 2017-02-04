Женис Касымбек рассказал о создаваемых нацкомпаниях

Создаются две новые компании: «Казахэкспорт будет отвечать за продвижение отечественных товаров на внешних рынках, а «Казах Инвест» будет работать с иностранными инвесторами. По сути это не создание новых компаний, уточнил министр, а перераспределение и уточнение их функций.

«Казахэкспорт» создают на базе «КазЭкспоГаранта». Работа «Казахэкспорта», по словам Касымбека, «будет заключаться в продвижении экспорта, а именно страховании экспортных контрактов, стимулировании экспорта, субсидировании процентных ставок».



А «Казах Инвест» появится на базе «KAZNEX INVEST». Функции министр описал так:

«Инвестор приходит к вам, а они вас встречают, вплоть до завершения проекта будут сопровождать. То есть документы, визовая поддержка, предоставление различных пакетов и льгот».

На расширенном заседании правительства 3 февраля президент сказал Касымбеку, что нужно улучшить работу с инвесторами.