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17:30 (мск), источник: ТАСС

Трамп назвал смехотворным судебное предписание о приостановлении действия указа о миграции

Временный запрет на выполнение указа будет действовать, пока данный иск рассматривается судом.

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает смехотворным предписание федерального суда Сиэтла, который ввел временный запрет на выполнение президентского указа, направленного на ужесточение иммиграционного режима.

«Решение этого так называемого судьи, который по существу отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено!» — написал президент США на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

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В пятницу суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Такое решение принял судья Джеймс Робарт. Временное запретительное постановление касается президентского исполнительного указа, согласно которому США должны на 90 дней приостановить въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Робарт рассматривает иск, направленный на отмену положений указов президента США об ужесточении иммиграционного контроля, который ранее подала в федеральный суд Сиэтла генеральная прокуратура штата Вашингтон.

Как отмечал генпрокурор штата Боб Фергюсон, он добивается того, чтобы суд признал данные меры неконституционными. К иску впоследствии присоединились власти Миннесоты. Временный запрет на выполнение указа, введенный Робартом, будет действовать, пока данный иск рассматривается судом.

Комментарии
5
гриша гордиенко
Судья просто до сих пор не верит , что Трамп президент США...
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Сергей Зауглов
Трамп должен понять, что управление страной такой как США отличается от управения личным бизнесом, где любое его решение было обязательно.
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Дмитрий Квочкин
для судьи теракты это просто абстракция
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