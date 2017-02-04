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18:00 (мск), источник: Интерфакс

В Минобороны ответили на заявление Хирурга о парке «Патриот» в Севастополе

Лидер «Ночных волков» обещал заставить Минобороны не отказываться от идеи строительства парка.

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — В российском министерстве обороны России прокомментировали ситуацию вокруг создания в Севастополе парка «Патриот» и ответило на резкое заявление лидера «Ночных волков».

Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка «Патриот».
Игорь Конашенковофициальный представитель Минобороны

По его словам, Минобороны чутко и уважительно относит к мнению граждан, и в данном случае севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры. Попытки сделать парк «Патриот» яблоком раздора Конашенков назвал «тщетными и недальновидными».

«Проект парка “Патриот” предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика наших городов. Он должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян на примерах героизма жителей Севастополя в течение всей его славной истории», — подчеркнул Конашенков.

Ранее Газета «Коммерсант» сообщила, что лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) заявил, что заставит Минобороны РФ вернуться к реализации проекта парка «Патриот» у горы Гасфорта в Севастополе, так как у него хорошие связи в министерстве. Он обвинил в срыве реализации проекта экс-спикера Заксобрания Севастополя Алексея Чалого и бизнесмена Олега Николаева.

По данным СМИ, в свою очередь Чалый выразил сомнение в том, что Минобороны будет «плясать под дудку» байкера.

В 2015 году участок площадью 267 га был сдан в аренду на 10 лет байк-клубу «Ночные волки» за 1,4 млн рублей в год. В августе 2015 года Залдостанов заявил о создании совместно с военными филиала парка «Патриот», а осенью 2016 года землю у горы Гасфорта в собственность запросило Минобороны.

Врио губернатора Дмитрий Овсянников заявил, что этот вопрос решится после общественных слушаний.

Они прошли 27 января, а уже 1 февраля правительство получило письмо от военных с отказом от идеи строить парк у горы Гасфорта.
Комментарии
30
Дмитрий Голубев
Байкер - холуй - позор России.
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А Б
Если человек считает, что после нескольких встреч с первым лицом страны он может позволить себе делать подобные заявления, то не говорит о его большом уме.
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эльшат мехтиев
Не мужик ты, потому как не знаешь это выражение и потому как везде тебе петушатня мнится! Ты 3.14дор это 100%. Отвечаю!))
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