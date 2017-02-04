В Минобороны ответили на заявление Хирурга о парке «Патриот» в Севастополе
Лидер «Ночных волков» обещал заставить Минобороны не отказываться от идеи строительства парка.
Лидер «Ночных волков» обещал заставить Минобороны не отказываться от идеи строительства парка.
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — В российском министерстве обороны России прокомментировали ситуацию вокруг создания в Севастополе парка «Патриот» и ответило на резкое заявление лидера «Ночных волков».
Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка «Патриот».
По его словам, Минобороны чутко и уважительно относит к мнению граждан, и в данном случае севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры. Попытки сделать парк «Патриот» яблоком раздора Конашенков назвал «тщетными и недальновидными».
«Проект парка “Патриот” предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика наших городов. Он должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян на примерах героизма жителей Севастополя в течение всей его славной истории», — подчеркнул Конашенков.
Ранее Газета «Коммерсант» сообщила, что лидер
По данным СМИ, в свою очередь Чалый выразил сомнение в том, что Минобороны будет «плясать под дудку» байкера.
В 2015 году участок площадью 267 га был сдан в аренду на 10 лет
Врио губернатора Дмитрий Овсянников заявил, что этот вопрос решится после общественных слушаний.
Они прошли 27 января, а уже 1 февраля правительство получило письмо от военных с отказом от идеи строить парк у горы Гасфорта.