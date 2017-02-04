В Минобороны ответили на заявление Хирурга о парке «Патриот» в Севастополе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — В российском министерстве обороны России прокомментировали ситуацию вокруг создания в Севастополе парка «Патриот» и ответило на резкое заявление лидера «Ночных волков».

Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка «Патриот».

По его словам, Минобороны чутко и уважительно относит к мнению граждан, и в данном случае севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры. Попытки сделать парк «Патриот» яблоком раздора Конашенков назвал «тщетными и недальновидными».

«Проект парка “Патриот” предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика наших городов. Он должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян на примерах героизма жителей Севастополя в течение всей его славной истории», — подчеркнул Конашенков.