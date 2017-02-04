Валериан Мынзат получил 30 дней предварительного ареста

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Адвокат Валериан Мынзат получил 30 дней содержания под стражей. Решение вынес столичный суд сектора Буюканы.

Он будет находится в пенитециаре номер 13.

Как заявила прокурор Мариана Ботезату, Мынзату грозит до 15 лет тюрьмы.

Мынзат объявил, что будет обжаловать приговор.

Адвоката задержали 2 февраля. Его подозревают в вымогательстве 20 тысяч евро у своей клиентки.