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17:44 (мск), источник: Фонтанка

Возле штаба Навального появились патрульные машины полиции

Сотрудники полиции патрулируют Вознесенский проспект, где в субботу, 4 февраля, проходит встреча политика Алексея Навального с волонтёрами.

Источник: РИА "Новости"

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», на встречу с оппозиционером в доме 33 по Вознесенскому проспекту пришло порядка 200 человек. У дома периодически останавливается автомобиль ДПС, сотрудник правоохранительных органов просит участников встречи, которые не смогли попасть внутрь, не выходить на проезжую часть. Несколько патрулей полиции находятся в непосредственной близости от помещения штаба.

Сегодня в Петербурге Навальный официально открыл предвыборный штаб. Он объявил, что соберёт в городе 20 тысяч подписей в свою поддержку для выдвижения кандидатом в президенты России.

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