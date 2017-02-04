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17:57 (мск), источник: РИА Новости

Конашенков прокомментировал ситуацию вокруг парка «Патриот» в Крыму

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Минобороны России не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка «Патриот», попытки сделать его «яблоком раздора» тщетны и недальновидны, заявил в субботу официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА Новости

«Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе Парка “Патриот”. Мы всегда чутко и уважительно относимся к мнению наших граждан и, в данном случае, севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры. Поэтому попытки сделать парк “Патриот” “яблоком раздора” тщетны и недальновидны», — сказал представитель оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что проект парка «Патриот» предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика наших городов. «Он должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян на примерах героизма жителей Севастополя в течение всей его славной истории», — отметил Конашенков.

Севастопольский филиал парка «Патриот» планировался к размещению на площади более 380 гектаров, местом дислокации планировалась территория у горы Гасфорта. Министерство обороны РФ намерено инвестировать в создание парка 3 миллиарда рублей, аналогичную сумму готовы предоставить частные инвесторы.

План мероприятий по подготовке к реализации проекта военно-патриотического парка «Патриот» в Севастополе был согласован председателем заксобрания Екатериной Алтабаевой, командующим Черноморским флотом ВМФ России адмиралом Александром Витко, лидером байк-клуба «Ночные волки» Александром Залдастановым.

Ранее против использования площадки у горы Гасфорта для создания парка на общественных слушаниях выступил экс-спикер заксобрания города, депутат Алексей Чалый, мотивировав позицию опасностью нанесения вреда экологии и резервному водохранилищу Севастополя. Чалый, однако, не выступил против самой идеи строительства севастопольского «Патриота», предложив найти для него другое место.

Парк, согласно концепции, будет включать в себя несколько тематических кластеров, в том числе музейно-исторический, культурно-досуговый, спортивный, военно-прикладной. Военно-прикладной технический кластер станет площадкой для демонстрации возможностей вооружения и военной техники, а также проведения мероприятий военно-патриотической направленности, в том числе реконструкций основных исторических событий времен Великой Отечественной войны, отмечали в Минобороны РФ.

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