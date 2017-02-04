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18:50 (мск), источник: 112.ua

Рева раскритиковал блокаду Донбасса из-за угрозы энергоснабжению

Организаторы блокировки поставок угля могут быть связаны с автоблокадой Киева, отметил министр.

Источник: 112.ua

Министр социальной политики Украины Андрей Рева раскритиковал блокаду Донбасса путем перекрытия железнодорожных переездов, поскольку это не решает проблему контрабанды, но создает проблемы для энергоснабжения Украины. Об этом сообщает издание «Сегодня».

«В разгар зимы, когда сегодня обострение военное, чтобы лишить Украину угля, необходимого нам сегодня для производства электрической энергии, это не лучшая идея, которую можно было бы сегодня обсуждать», — сказал министр.

Также он сообщил, что организаторы угольной блокады могут быть связаны с организацией автомобильной блокады Киева, которая проходила незадолго до этого.

«Такие странные совпадения происходят, что буквально перед началом всех этих событий по блокированию железной дороги у нас было блокирование Киева», — добавил министр.

Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов «Донбасс» и «Айдар».

В то же время, первый командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих айдаровцев. По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива — уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге — Россия выиграет, Украина проиграет.

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