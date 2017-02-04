В США временно приостановлено исполнение указа Трампа по иммиграции

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ВАШИНГТОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент США был официально проинформирован министерством юстиции о постановлении федерального суда в Сиэтле, после чего приостановил действие положений указа президента Дональда Трампа, касающихся аннулирования въездных виз для граждан ряда государств. Такой ответ дали корреспонденту ТАСС в американском внешнеполитическом ведомстве. «Министерство юстиции проинформировало нас (Госдепартамент) о решении федерального суда штата Вашингтон, который предписал федеральному правительству остановить выполнение ряда положений исполнительного указа 13769 (главы государства от 27 января, касающегося иммиграционных вопросов. — Прим. ТАСС), включая те, что имеют отношение к визам и приезжающим в США лицам», — сообщил представитель Госдепартамента.

Мы отменили временную остановку действия виз, которая была предусмотрена исполнительным указом 13769. Лица, обладающие визами, которые физически не были отменены, теперь могут въезжать (в США), если их въездной документ является действительным. Госдепартамент США

Там также обещали предоставить журналистам более подробную информацию по вопросу, как только она появится. В Госдепартаменте не стали отвечать на вопрос корреспондента ТАСС о том, какие дальнейшие шаги может сделать ведомство в связи с вынесенным судом постановлением. Решение суда и действия ведомств

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Как сообщила телекомпания ABC, министерство национальной безопасности, в свою очередь, временно приостановило исполнение положений подписанного главой государства документа, объявив, однако, что оно намерено в кратчайшие сроки добиться отмены судебного постановления и защитить президентский указ, который является законным и целесообразным. 3 февраля суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Такое решение принял судья Джеймс Робарт. Временное запретительное постановление касается президентского исполнительного указа, согласно которому США должны на 90 дней приостановить въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны. Робарт рассматривал иск, направленный на отмену положений указов президента США об ужесточении иммиграционного контроля, который ранее подала в федеральный суд Сиэтла генеральная прокуратура штата Вашингтон.

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