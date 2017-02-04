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19:49 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь в 2017 году купит у России истребители Су-30СМ

Самолет Су-30СМ производится российской корпорацией «Иркут», стоимость одного истребителя составляет около 50 миллионов долларов США.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Беларусь планирует в 2017 году приобрести многоцелевые истребители Су-30СМ, заявил заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения Вооруженных сил генерал-майор Игорь Лотенков.

Ранее приобретение данных самолетов анонсировал министр обороны Андрей Равков, однако в июне 2016 года он говорил о возможной покупке боевых машин в перспективе, не называя сроков.

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«В 2017 году спланирована закупка самолетов Су‑30СМ, комплексов радиомониторинга, 120-мм минометов 2Б23 “Нона-М1”, беспилотных авиационных комплексов различного назначения, а также серийная модернизация БТР-70МБ1», — сказал в интервью «Белоруской военной газете» Лотенков.

Он также отметил, что перспективы развития вооружения ВС Беларуси связаны с реализацией соответствующего плана до 2020 года — основной упор будет сделан на ВВС и войск ПВО, ракетные войска, разведку, РЭБ, связь и силы специальных операций.

При этом Лотенков не уточнил, сколько именно данных истребителей Беларусь планирует приобрести у России.

Самолет Су-30СМ производится российской корпорацией «Иркут», которая уже поставляла Беларуси учебно-боевые машины Як-130. Стоимость одного истребителя составляет около 50 миллионов долларов США.

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