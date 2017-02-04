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19:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Жириновский станцевал на дискотеке в честь 30-го съезда ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский станцевал на дискотеке по случаю окончания 30-го съезда партии, прошедшего в субботу, 4 февраля.

Видео, на котором присутствующие танцуют и фотографируются с политиком, было опубликовано на его странице в Twitter.

В ходе съезда Жириновский в очередной раз был переизбран главой партии. Он также объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году.

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