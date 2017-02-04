Жириновский раскритиковал позицию Лукашенко по газу

Накануне во время «Большого разговора с президентом» белорусский лидер назвал переговоры Минска и Москвы о цене, по которой в Беларусь будет поставляться природный газ из РФ, «издевательством»: при цене 107 долларов за тысячу кубометров республика, по мнению Лукашенко, должна платить 83 доллара — из-за падения цен на нефть.

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Переизбранный на новый четырехлетний срок лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский раскритиковал президента Беларуси Александра Лукашенко за его позицию относительно цены российского газа для республики.

«Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати?» — задал на съезде в Москве вопрос Жириновский, слова которого цитирует РБК.

Он также уточнил, что в таком случае Беларусь должна быть частью российского государства.

Жириновского на съезде в столице России переизбрали на очередной четырехлетний срок председателем ЛДПР. Журналистам он заявил, что планирует участвовать в выборах президента РФ, которые пройдут в 2018 году.