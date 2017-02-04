В посольстве России прокомментировали задержание в Вене выходцев из Чечни

Об этом ТАСС рассказал представитель российской дипломатической миссии в столице Австрии Булат Хайдаров.

«В посольство России в Австрии каких-либо обращений со стороны австрийских властей или задержанных лиц не поступало», — приводит агентство его слова.

В посольстве, как пишет ТАСС, также отметили, что внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее, 4 февраля, стало известно о том, что австрийская полиция в Вене задержала 22 выходцев из Чечни. Причины задержания не назывались, однако, как передавало агентство APA, о «группе подозрительных людей» правоохранители узнали от местных жителей.

По информации издания, перед задержанием, выходцы из Чечни заявили, что «прогуливаются», а некоторые из них рассказали о том, что празднуют свадьбу. После рядом с местом, где они находились, полицейские в снегу обнаружили пистолет. Затем последовали задержания, сообщило APA.