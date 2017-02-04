В посольстве России прокомментировали задержание в Вене выходцев из Чечни
Посольство России не получало в связи с задержанием в Вене выходцев из Чечни никаких запросов ни со стороны австрийских властей, ни со стороны задержанных.
Посольство России не получало в связи с задержанием в Вене выходцев из Чечни никаких запросов ни со стороны австрийских властей, ни со стороны задержанных.
Об этом ТАСС рассказал представитель российской дипломатической миссии в столице Австрии Булат Хайдаров.
«В посольство России в Австрии
В посольстве, как пишет ТАСС, также отметили, что внимательно следят за развитием ситуации.
Ранее, 4 февраля, стало известно о том, что австрийская полиция в Вене задержала 22 выходцев из Чечни. Причины задержания не назывались, однако, как передавало агентство APA, о «группе подозрительных людей» правоохранители узнали от местных жителей.
По информации издания, перед задержанием, выходцы из Чечни заявили, что «прогуливаются», а некоторые из них рассказали о том, что празднуют свадьбу. После рядом с местом, где они находились, полицейские в снегу обнаружили пистолет. Затем последовали задержания, сообщило APA.