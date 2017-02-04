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20:11 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Жебривский намерен открыть все школы Авдеевки

Павел Жебривский планирует в понедельник открыть все школы Авдеевки.

Источник: Telegraf.com.ua

В Авдеевке в рабочем режиме работают финансовые учреждения, а также необходимые для жизнеобеспечения канализационно-насосная и фильтровальная станции. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Фейсбуке.

«В Авдеевке в рабочем режиме работают управления Казначейства, Укрпочта, больница, полиция, канализационно-насосная станция, фильтровальная станция. Вчера в городе работали две школы № 7 и № 1 и в них учились 228 детей. В понедельник, по возможности, запустим и другие школы и детские сады. Школы и детские учреждения города обеспечены бомбоубежищами», — отметил он.

По его словам, ГСЧС подключила 24 передвижных электрогенераторы возле всех социально значимых объектов Авдеевки. В городе работают 11 пунктов обогрева.

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