Жебривский намерен открыть все школы Авдеевки

В Авдеевке в рабочем режиме работают финансовые учреждения, а также необходимые для жизнеобеспечения канализационно-насосная и фильтровальная станции. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Фейсбуке.

«В Авдеевке в рабочем режиме работают управления Казначейства, Укрпочта, больница, полиция, канализационно-насосная станция, фильтровальная станция. Вчера в городе работали две школы № 7 и № 1 и в них учились 228 детей. В понедельник, по возможности, запустим и другие школы и детские сады. Школы и детские учреждения города обеспечены бомбоубежищами», — отметил он.

По его словам, ГСЧС подключила 24 передвижных электрогенераторы возле всех социально значимых объектов Авдеевки. В городе работают 11 пунктов обогрева.