Жебривский намерен открыть все школы Авдеевки
Павел Жебривский планирует в понедельник открыть все школы Авдеевки.
Павел Жебривский планирует в понедельник открыть все школы Авдеевки.
В Авдеевке в рабочем режиме работают финансовые учреждения, а также необходимые для жизнеобеспечения
«В Авдеевке в рабочем режиме работают управления Казначейства, Укрпочта, больница, полиция,
По его словам, ГСЧС подключила 24 передвижных электрогенераторы возле всех социально значимых объектов Авдеевки. В городе работают 11 пунктов обогрева.