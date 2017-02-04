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20:29 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Руководитель СЦКК: ВСУ готовы к любому развитию событий на Донбассе

Анатолий Петренко заявил, что ситуация в Авдеевке чрезвычайно сложная и напряженная.

Источник: Telegraf.com.ua

Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий на Донбассе, заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Анатолий Петренко, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. А. Петренко охарактеризовал ситуацию в Авдеевке как чрезвычайно сложную и напряженную.

«Обстрелы Авдеевки — пример грубого нарушения Минских соглашений и норм гуманитарного права», — заявил А. Петренко на брифингу для представителей СМИ в субботу, 4 февраля.

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