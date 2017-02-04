Руководитель СЦКК: ВСУ готовы к любому развитию событий на Донбассе
Анатолий Петренко заявил, что ситуация в Авдеевке чрезвычайно сложная и напряженная.
Анатолий Петренко заявил, что ситуация в Авдеевке чрезвычайно сложная и напряженная.
Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий на Донбассе, заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон
«Обстрелы Авдеевки — пример грубого нарушения Минских соглашений и норм гуманитарного права», — заявил А. Петренко на брифингу для представителей СМИ в субботу, 4 февраля.