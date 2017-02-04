Spiegel поместил на обложку Трампа с отрезанной головой статуи Свободы

Как отмечает Washington Post, автором изображения выступил Эдель Родригес. Как уточняет издание, он приехал в США с Кубы в 1980 году как политический беженец и вместе с другими беженцами и иммигрантами возмущен новым указом Трампа, ужесточившим миграционную политику Штатов.

«Это обезглавливание демократии, обезглавливание священного символа», — пояснил идею своего изображения Родригес, напомнив, что с обезглавливанеим в последнее время ассоциируется «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация). «В обоих случаях — это экстремисты, так что я просто сделать сравнение между ними», — приводит Washington Post его слова.

Издание добавляет, что свою новую обложку представил и американский журнал The New Yorker. Иллюстрация называет «Погасшая Свобода» и представляет собой затухший факел в руке у статуи.