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20:57 (мск), источник: РБК

Spiegel поместил на обложку Трампа с отрезанной головой статуи Свободы

Немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложку своего нового номера, который вышел в субботу, 4 февраля, изображение президента США Дональда Трампа, в одной руке которого окровавленный нож, а в другой — голова статуи Свободы.

«Америка прежде всего», — гласит надпись к изображению.

Как отмечает Washington Post, автором изображения выступил Эдель Родригес. Как уточняет издание, он приехал в США с Кубы в 1980 году как политический беженец и вместе с другими беженцами и иммигрантами возмущен новым указом Трампа, ужесточившим миграционную политику Штатов.

«Это обезглавливание демократии, обезглавливание священного символа», — пояснил идею своего изображения Родригес, напомнив, что с обезглавливанеим в последнее время ассоциируется «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация). «В обоих случаях — это экстремисты, так что я просто сделать сравнение между ними», — приводит Washington Post его слова.

Издание добавляет, что свою новую обложку представил и американский журнал The New Yorker. Иллюстрация называет «Погасшая Свобода» и представляет собой затухший факел в руке у статуи.

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