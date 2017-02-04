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20:55 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Горбатюк: Адвокатам Януковича хватит 10 дней для ознакомления с делом

Адвокатам Виктора Януковича для ознакомления с данными дела хватит 10 дней.

Источник: Telegraf.com.ua

Следствие считает, что 10 дней будет достаточно адвокатам экс-президента Виктора Януковича для ознакомления с материалами по делу о государственной измене. Об этом заявил руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк в эфире телеканала «112. Украина».

«На сегодня каждый защитник должен ознакомиться с двумя томами материалов. Завтра они продолжат. Данным защитникам, которые являются профессиональными юристами, достаточно… 10 дней для ознакомления с данными материалами. Также они могут копировать и делать фотоснимки данных материалов», — сказал Горбатюк.

Как сообщалось, в Генпрокуратуре планируют направить в Печерский райсуд обвинительный акт по делу о госизмене экс-президента Януковича уже в феврале. Адвокатам Януковича вручили повестки на ознакомление с материалами уголовного дела на 31 января, 1, 2, 3 февраля, а также 6, 7 и 8 февраля. В случае затягивания процесса ознакомления с делом, в ГПУ обещают подать ходатайство в Печерский райсуд для установления конкретных сроков для ознакомления с материалами досудебного расследования.

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