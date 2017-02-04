Горбатюк: Адвокатам Януковича хватит 10 дней для ознакомления с делом
Адвокатам Виктора Януковича для ознакомления с данными дела хватит 10 дней.
Адвокатам Виктора Януковича для ознакомления с данными дела хватит 10 дней.
Следствие считает, что 10 дней будет достаточно адвокатам
«На сегодня каждый защитник должен ознакомиться с двумя томами материалов. Завтра они продолжат. Данным защитникам, которые являются профессиональными юристами, достаточно… 10 дней для ознакомления с данными материалами. Также они могут копировать и делать фотоснимки данных материалов», — сказал Горбатюк.
Как сообщалось, в Генпрокуратуре планируют направить в Печерский райсуд обвинительный акт по делу о госизмене