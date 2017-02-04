Горбатюк: Адвокатам Януковича хватит 10 дней для ознакомления с делом

Следствие считает, что 10 дней будет достаточно адвокатам экс-президента Виктора Януковича для ознакомления с материалами по делу о государственной измене. Об этом заявил руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк в эфире телеканала «112. Украина».

«На сегодня каждый защитник должен ознакомиться с двумя томами материалов. Завтра они продолжат. Данным защитникам, которые являются профессиональными юристами, достаточно… 10 дней для ознакомления с данными материалами. Также они могут копировать и делать фотоснимки данных материалов», — сказал Горбатюк.