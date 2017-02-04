Украина может получить безвизовый режим с ЕС уже летом, — Балога

Народный депутат Украины Виктор Балога считает, что Украина может получить безвизовый режим с Евросоюзом уже летом этого года. Об этом Балога заявил в эфире ток-шоу «Люди.Hard Talk. LIVE» на телеканале «112 Украина».

«Однозначно, перспективы есть. И это заслуга не Порошенко, который анонсирует каждую неделю безвиз, и не соответствующих министров. Здесь заслуга, в первую очередь, наших западных соседей, они понимают, что перед нами в долгу и должны предоставить безвиз, но вопрос — когда? Мы говорили с вами о том, что это будет в июне-июле», — заявил Балога.

Как сообщалось, 2 февраля Европарламент поддержал предоставление Грузии безвизового режима.

Отметим, что даты рассмотрения в Европарламенте вопроса о предоставлении безвизового режима Украине пока нет, однако, в случае позитивного решения ЕП относительно Украины, к нам также будет применен механизм приостановления безвизового режима.