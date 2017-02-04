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21:41 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ГПУ анонсировали завершение нескольких дел по преступлениям на Майдане

Согласно информации начальника департамента спецрасследований Генеральноу прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, всего расследуется более 2,5 тысяч преступлений.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала «112 Украина» анонсировал скорое завершение нескольких производств по делам преступлений во время Майдана.

«Всего более 2,5 тыс. преступлений расследуется. Отдельные, которые находятся в суде, мы можем говорить об их завершении, хотя бы приблизительно… Идет к завершению рассмотрение производства по одному из бойцов “Беркута” из Харьковской области, касается событий 18 февраля на Крепостном переулке. Ожидаем, что на практике может быть завершено», — говорит Горбатюк.

«Далее направлен обвинительный акт в отношении “титушки”, который в группе лиц похищал митингующих, лишал свободы и применял насилие к ним. То, учитывая признание вины, это по упрощенной процедуре может пройти, и в понедельник можем получить приговор. И таких производств является несколько», — продолжил Горбатюк.

Ранее начальник отдела спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что Москва отказала Киеву в экстрадиции 12 экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут». Согласно информации, причина отказа — получение экс-«беркутовцами» российского гражданства.

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