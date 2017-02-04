В ГПУ анонсировали завершение нескольких дел по преступлениям на Майдане
Согласно информации начальника департамента спецрасследований Генеральноу прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, всего расследуется более 2,5 тысяч преступлений.
Согласно информации начальника департамента спецрасследований Генеральноу прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, всего расследуется более 2,5 тысяч преступлений.
КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала «112 Украина» анонсировал скорое завершение нескольких производств по делам преступлений во время Майдана.
«Всего более 2,5 тыс. преступлений расследуется. Отдельные, которые находятся в суде, мы можем говорить об их завершении, хотя бы приблизительно… Идет к завершению рассмотрение производства по одному из бойцов “Беркута” из Харьковской области, касается событий 18 февраля на Крепостном переулке. Ожидаем, что на практике может быть завершено», — говорит Горбатюк.
«Далее направлен обвинительный акт в отношении “титушки”, который в группе лиц похищал митингующих, лишал свободы и применял насилие к ним. То, учитывая признание вины, это по упрощенной процедуре может пройти, и в понедельник можем получить приговор. И таких производств является несколько», — продолжил Горбатюк.
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