Румыния отказалась смягчить наказание за коррупцию

Ранее правительство утвердило поправки, по которым многие бывшие политики, осужденные за коррупцию и махинации, могут выйти на свободу. Избежать заключения можно было, если сумма ущерба в рамках одного дела была менее $48 тысяч.

Действия правительства вызвали массовые акции протеста. В четверг на улицы вышли более ста тысяч человек. После того, как к протестующим присоединились футбольные фанаты, полиции пришлось применить слезоточивый газ.