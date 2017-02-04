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21:53 (мск), источник: Интерфакс

Румыния отказалась смягчить наказание за коррупцию

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Премьер-министр Румынии объявил об отмене поправок, смягчающих наказание за преступления, связанные с коррупцией, сообщила в субботу BBC News.

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Ранее правительство утвердило поправки, по которым многие бывшие политики, осужденные за коррупцию и махинации, могут выйти на свободу. Избежать заключения можно было, если сумма ущерба в рамках одного дела была менее $48 тысяч.

Действия правительства вызвали массовые акции протеста. В четверг на улицы вышли более ста тысяч человек. После того, как к протестующим присоединились футбольные фанаты, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Комментарии
6
RENAUDIO
Молодцы,у нас к сожалению все наоборот.
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василий гога
Правильно !вот вам и ( ПЛЕННЫЙ РУМЫН) некоторые невежды их еще называют ЦЫГАНАМИ хотя сами хуже и тех и других!!!!!!!
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Иван Петров
Надо не то что смягчать, а ужесточать.
Будем надеяться, что и у нас так будет.
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