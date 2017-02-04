Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Украина решила заплатить за дружбу с США
Минобороны Украины сообщило новые данные об убитых в Донбассе
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
14События недели в фотографиях
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
22:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни

Правоохранительные органы Австрии считают, что задержанные в Вене выходцы из Чечни могли быть вовлечены в противостояние между криминальными группировками. Такое мнение высказал журналистам глава МВД республики Вольфганг Соботка, передает APA.

Источник: AP 2016

По его словам, из 22 задержанных 16 были лицами, имеющими право на получение убежища, четверо убежище получили, двоим было в этом отказано. «Мы должны сделать все, чтобы правом на убежище не злоупотребляли в преступных целях», — подчеркнул министр.

Читайте также
СМИ сообщили о задержании в Вене 22 выходцев из Чечни

В свою очередь, в российском посольстве в Вене заявили, что следят за развитием ситуации. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Австрии Булат Хайдаров, никаких обращений ни от властей Австрии, ни от самих задержанных не поступало.

Вечером в пятницу, 3 февраля, были задержаны 22 выходца из Чечни возрастом от 25 до 50 лет. До этого от местных жителей поступил сигнал о крупном скоплении людей в районе Флоридсдорф.

У задержанных изъяли автомат, пистолет и боеприпасы, которые они пытались спрятать в снегу. Полицейским подозреваемые заявили, что «просто гуляют», некоторые утверждали, что проходит свадебное торжество.

Комментарии
4
Антилицемер
Чечены то не дурачки, в Австрию подались а не в Казахстан.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
infogroov
расстрелять на..й на месте надо было и пистолеты с гранатами засунуть им в одно место !
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Саморуков
В Чечне одна из самых высоких безработиц среди мужчин активного возраста и при этом самая высокая скорость роста накоплений у населения . Они не работают , а промышляют . В Москве от их криминала нет продыха . Все крупные здания под ними . Жируют на аренде . Почитайте о бойне в Москве от 06.02.2015г , когда более 30 чеченов напали с оружием на офисные здания в Москве .Ни один не сидит . НИ ОДИН .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Савченко: Порошенко - враг народа
В США приостановлено исполнение указа Трампа о мигрантах
Латвия возвела на границе с Россией 23 км заграждения
Румыния отказалась смягчить наказание за коррупцию
Умер народный артист России Георгий Тараторкин
Минобороны ответило на заявление Хирурга о парке «Патриот»
Матч с участием российской команды был прерван из-за драки
Спорт
«Спартак» прибыл в Испанию и взял с собой не всех. Обзор сборов Рассказываем о подготовке клубов российской футбольной премьер-лиги ко второй части сезона
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь