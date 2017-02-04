Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни

По его словам, из 22 задержанных 16 были лицами, имеющими право на получение убежища, четверо убежище получили, двоим было в этом отказано. «Мы должны сделать все, чтобы правом на убежище не злоупотребляли в преступных целях», — подчеркнул министр.

В свою очередь, в российском посольстве в Вене заявили, что следят за развитием ситуации. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Австрии Булат Хайдаров, никаких обращений ни от властей Австрии, ни от самих задержанных не поступало.

Вечером в пятницу, 3 февраля, были задержаны 22 выходца из Чечни возрастом от 25 до 50 лет. До этого от местных жителей поступил сигнал о крупном скоплении людей в районе Флоридсдорф.

У задержанных изъяли автомат, пистолет и боеприпасы, которые они пытались спрятать в снегу. Полицейским подозреваемые заявили, что «просто гуляют», некоторые утверждали, что проходит свадебное торжество.