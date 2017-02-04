Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Лукашенко ответил на сообщения о выходе Белоруссии из ЕАЭС
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Дима Билан поделился семейным снимком
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
02:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп обсудил с Порошенко вопросы укрепления стратегического партнерства

Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье, 5 февраля, провел телефонный разговор с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Источник: AP 2016

Стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами и ситуацию в Донбассе. Политики сошлись во мнении о необходимости установления в регионе режима прекращения огня.

Фоторепортаж
Ситуация на юго-востоке Украины

18 января Порошенко выразил надежду на то, что он встретится с Трампом в Вашингтоне в феврале.

Это уже второй телефонный разговор политиков. Предыдущая беседа состоялась в ноябре 2016 года. В ходе диалога президент Украины поздравил Трампа с победой на выборах в США и отметил важность продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

В ноябре 2016 года СМИ напомнили о резких и оскорбительных высказываниях ряда киевских политиков в отношении Трампа. В частности, глава МВД Арсен Аваков называл республиканца опасным маргиналом. Бывший премьер-министр Арсений Яценюк обвинял его в том, что он бросает вызов свободному миру, цивилизованному порядку и международному праву. Депутат Верховной Рады Вадим Денисенко называл Трампа «идиотом, который говорит что угодно, дабы угадать настроения толпы».

Комментарии
3
vesta
Не пыхти в ночи - Смотри лучше фильм "Прибытие" (2016). Люблю прозорливое кино... в некоторых его частях ))))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
vesta
Меняем бренд, направление. Вместо трусов и лифчиков , шьем варежки. Не разорился еще швея -мотористка? Навыки остались ? )) ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
СЕРГЕЙ АНТОШКИН
во оно как...о чем же тогда царь-батюшка договорился с Трампом ? о сухарях и варежках?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Савченко: Порошенко - враг народа
ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстрелах в Донбассе
Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни
Румыния отказалась смягчить наказание за коррупцию
Умер народный артист России Георгий Тараторкин
Минобороны ответило на заявление Хирурга о парке «Патриот»
Матч с участием российской команды был прерван из-за драки
Спорт
Европейская суббота: рекорд Месси, Ньясс забивает «Ливерпулю» Месси в очередной раз переписал клубную историю, побив рекорд Роналда Кумана по числу результативных штрафных
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Необычные здания-спирали (фото)
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь