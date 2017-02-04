Трамп обсудил с Порошенко вопросы укрепления стратегического партнерства
Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье, 5 февраля, провел телефонный разговор с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщил
Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье, 5 февраля, провел телефонный разговор с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщил
Стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами и ситуацию в Донбассе. Политики сошлись во мнении о необходимости установления в регионе режима прекращения огня.
18 января Порошенко выразил надежду на то, что он встретится с Трампом в Вашингтоне в феврале.
Это уже второй телефонный разговор политиков. Предыдущая беседа состоялась в ноябре 2016 года. В ходе диалога президент Украины поздравил Трампа с победой на выборах в США и отметил важность продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.
В ноябре 2016 года СМИ напомнили о резких и оскорбительных высказываниях ряда киевских политиков в отношении Трампа. В частности, глава МВД Арсен Аваков называл республиканца опасным маргиналом. Бывший