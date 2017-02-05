Японские инвесторы заинтересовались Приморьем

Как отметил вице-губернатор, бизнесмены из Японии в большей степени интересуются медициной



«Несколько лет назад в Приморье был открыт диагностический центр. Сейчас достигнута договоренность с компанией JGC Corporation о строительстве крупного реабилитационного медцентра. Мы рады, что японские инвесторы проявляют такой интерес к нашему здравоохранению, ведь японская медицина — одна из самых развитых в мире», — рассказал Евгений Полянский.



Отметил он и развитие сельского хозяйства.



«Мы готовы предоставить свои площади под производство, с вашей помощью адаптировать свои технологии, чтобы в итоге получить продукцию высокой экологической чистоты, которой славится японское сельское хозяйство. Сегодня достигнут ряд договоренностей, мы ждем масштабных проектов от японских коллег и готовы оказать максимальную поддержку в их реализации инвесторам», — заявил вице-губернатор Приморья.



Как заявил вице-губернатор Хоккайдо Цудзи Ясухиро, японская сторона намерена развивать сотрудничество и в области туризма.



«Мы заинтересованы в туристических обменах. Хоккайдо — ближайший сосед Приморского края, и у нас множество мест, где приморские туристы могли бы отдыхать, особенно в зимний сезон», — рассказал он.



Стороны договорились и о взаимодействии в области культуры и спорта.



Напомним, в конце 2016 года Губернатор края совершил официальный визит в Японию. Визит был приурочен к 25-летию установления дружеских отношений с префектурой Тоттори. По итогам встреч был подписан ряд важных соглашений, крупный бизнес и официальные структуры подтвердили заинтересованность в инвестировании в ближайший российский регион.

