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09:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Японские инвесторы заинтересовались Приморьем

Вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский провел встречу с вице-губернатором японской префектуры Хоккайдо Цудзи Ясухиро, на которой они обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на администрацию Приморского края.

Источник: Reuters

Как отметил вице-губернатор, бизнесмены из Японии в большей степени интересуются медициной

«Несколько лет назад в Приморье был открыт диагностический центр. Сейчас достигнута договоренность с компанией JGC Corporation о строительстве крупного реабилитационного медцентра. Мы рады, что японские инвесторы проявляют такой интерес к нашему здравоохранению, ведь японская медицина — одна из самых развитых в мире», — рассказал Евгений Полянский.

Отметил он и развитие сельского хозяйства.

«Мы готовы предоставить свои площади под производство, с вашей помощью адаптировать свои технологии, чтобы в итоге получить продукцию высокой экологической чистоты, которой славится японское сельское хозяйство. Сегодня достигнут ряд договоренностей, мы ждем масштабных проектов от японских коллег и готовы оказать максимальную поддержку в их реализации инвесторам», — заявил вице-губернатор Приморья.

Как заявил вице-губернатор Хоккайдо Цудзи Ясухиро, японская сторона намерена развивать сотрудничество и в области туризма.

«Мы заинтересованы в туристических обменах. Хоккайдо — ближайший сосед Приморского края, и у нас множество мест, где приморские туристы могли бы отдыхать, особенно в зимний сезон», — рассказал он.

Стороны договорились и о взаимодействии в области культуры и спорта.

Напомним, в конце 2016 года Губернатор края совершил официальный визит в Японию. Визит был приурочен к 25-летию установления дружеских отношений с префектурой Тоттори. По итогам встреч был подписан ряд важных соглашений, крупный бизнес и официальные структуры подтвердили заинтересованность в инвестировании в ближайший российский регион.

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