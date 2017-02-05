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05:36 (мск), источник: РИА Новости

Трамп подтвердил, что уважает Путина, но не знает, поладят ли они

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США заявил, что уважает президента РФ Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом.

Источник: Reuters

«Президент Трамп заявил, что уважает Путина, но это вовсе не значит, что они поладят», — сообщил в субботу телеканал Fox News, анонсируя на своем сайте интервью главы государства, которое выйдет в ближайшие дни.

Я думаю, будет лучше, если мы поладим с Россией, чем если не поладим. И если Россия поможет нам в борьбе с террористической группировкой “Исламское государство” (ИГ, запрещена в ряде стран, в том числе в США и РФ), что является ключевым сражением, и с исламским терроризмом по всему миру — это хорошо. Поладим ли мы? Понятия не имею
Дональд Трамп

Интервью Трампа выйдет в эфир тремя частями — в воскресенье, понедельник и во вторник.

Комментарии
3
Хан Югры
"Поможет нам в борьбе с ИГИЛ"... Это вы нам будете помогать убивать своих выродков, которых сами и породили, и то если мы захотим и разрешим. Ваше время прошло, янки. Миром правит Россия, но просто многим ещё это трудно понять и принять!
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Иван Петров
Самое главное, что уважает. Это очень хорошо для фундамента построения отношений.
Я думаю, что два умных человека, за которыми стоят две мощных державы просто обязаны поладить.
Абсолютно во всём ладить невозможно, но это и не требуется.
Главное ладить по основным, стратегическим направлениям, причём, подчёркиваю, взаимовыгодно и обоюдополезно.
Остальное приложится.
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Iston
заднюю включать пытается
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