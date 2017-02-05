Трамп подтвердил, что уважает Путина, но не знает, поладят ли они
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США заявил, что уважает президента РФ Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом.
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США заявил, что уважает президента РФ Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом.
«Президент Трамп заявил, что уважает Путина, но это вовсе не значит, что они поладят», — сообщил в субботу телеканал Fox News, анонсируя на своем сайте интервью главы государства, которое выйдет в ближайшие дни.
Я думаю, будет лучше, если мы поладим с Россией, чем если не поладим. И если Россия поможет нам в борьбе с террористической группировкой “Исламское государство” (ИГ, запрещена в ряде стран, в том числе в США и РФ), что является ключевым сражением, и с исламским терроризмом по всему миру — это хорошо. Поладим ли мы? Понятия не имею
Интервью Трампа выйдет в эфир тремя частями — в воскресенье, понедельник и во вторник.
Я думаю, что два умных человека, за которыми стоят две мощных державы просто обязаны поладить.
Абсолютно во всём ладить невозможно, но это и не требуется.
Главное ладить по основным, стратегическим направлениям, причём, подчёркиваю, взаимовыгодно и обоюдополезно.
Остальное приложится.