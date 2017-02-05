Трамп подтвердил, что уважает Путина, но не знает, поладят ли они

Я думаю, будет лучше, если мы поладим с Россией, чем если не поладим. И если Россия поможет нам в борьбе с террористической группировкой “Исламское государство” (ИГ, запрещена в ряде стран, в том числе в США и РФ), что является ключевым сражением, и с исламским терроризмом по всему миру — это хорошо. Поладим ли мы? Понятия не имею

Дональд Трамп