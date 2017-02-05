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06:53 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о планах Евросоюза продлить санкции против России на полгода

Евросоюз намерен продлить действие персональных санкций в отношении 100 граждан России и Украины на полгода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников в Брюсселе.

Источник: AP 2016

По их словам, в числе тех, кто попал под санкции фигурируют бизнесмен и совладелец СМП Банка Аркадий Ротенберг и крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук. По информации агентства, Европейский союз намерен продлить санкции в марте этого года.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов. Они были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России, после чего были усилены из-за боевых действий на востоке Украины.

Комментарии
6
Иван Петров
Пущай продляют свои санкции ещё на подольше.
Мы и без их хамона обойдёмся и яблочек (хотя ой как тяжко и невыносимо будет жить). От санкций и и контрсанкций больше страдают они сами.
Насчёт т.н. бизнесменов тоже ничего не имею против. Пущай замораживают активы. Другие думать будут, где держать свои денежки. заработанные непосильным трудом.
Ну и "планируют продлить" и "продлят" - не суть одно и то же.
Пожуём - увидим.
Как хозяин им велит, так и сделают.
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Александр Романский
Против этих конкретно санкций я не возражаю. Это для миллиардеров сильнейший психологический удар. "Заработали" в России - тратьте тоже в России, а не на Челси.
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Александр Романский
Такое осторожное заявление наводит на мысль, что ЕС может сильно ослабить санкции, на радость нефте-газовым монополиям.
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