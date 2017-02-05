СМИ сообщили о планах Евросоюза продлить санкции против России на полгода
Евросоюз намерен продлить действие персональных санкций в отношении 100 граждан России и Украины на полгода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников в Брюсселе.
Евросоюз намерен продлить действие персональных санкций в отношении 100 граждан России и Украины на полгода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников в Брюсселе.
По их словам, в числе тех, кто попал под санкции фигурируют бизнесмен и совладелец СМП Банка Аркадий Ротенберг и крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук. По информации агентства, Европейский союз намерен продлить санкции в марте этого года.
Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов. Они были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России, после чего были усилены
Мы и без их хамона обойдёмся и яблочек (хотя ой как тяжко и невыносимо будет жить). От санкций и и контрсанкций больше страдают они сами.
Насчёт т.н. бизнесменов тоже ничего не имею против. Пущай замораживают активы. Другие думать будут, где держать свои денежки. заработанные непосильным трудом.
Ну и "планируют продлить" и "продлят" - не суть одно и то же.
Пожуём - увидим.
Как хозяин им велит, так и сделают.