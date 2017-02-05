СМИ сообщили о планах Евросоюза продлить санкции против России на полгода

По их словам, в числе тех, кто попал под санкции фигурируют бизнесмен и совладелец СМП Банка Аркадий Ротенберг и крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук. По информации агентства, Европейский союз намерен продлить санкции в марте этого года.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов. Они были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России, после чего были усилены из-за боевых действий на востоке Украины.