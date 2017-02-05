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13:09 (мск), источник: РБК

Трамп ответил назвавшему Путина «убийцей» ведущему Fox News

Президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News ответил на реплику ведущего, который стал критиковать Владимира Путина, заявив о готовности контактировать с главой российского государства.

Источник: Reuters

«Я уважаю Путина. На самом деле я уважаю многих людей, но это не значит, что я со всеми смогу поладить», — подчеркнул Трамп. «Но Путин — убийца», — заявил О Рейли.

Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?
Дональд Трамппрезидент США

Американский президент подчеркнул, что, по его мнению, «США лучше ладить с Россией, чем наоборот».

«Если Россия помогает нам в борьбе с “Исламским государством” (запрещенной в России террористической организацией. — РБК) и исламским терроризмом, а эта борьба является основной, то это хорошо», — сказал Трамп.

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Издание отмечает, что вопрос журналиста Fox News мог быть связан с попыткой сенатора Джона Маккейна заострить внимание на отравлении в России координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы. Он ретвитнул сообщения в СМИ о «таинственной болезни оппозиционера», указав, что США должны сказать свое слово по этому поводу.

WP отмечает, что в 2015 году миллиардер уже отвечал на подобный вопрос о Путине. Тогда журналист MSNBC обвинил российского президента в том, что он якобы «убивает журналистов, которые с ним не соглашаются». «Я думаю, что наша страна очень много кого убивает», — ответил Трамп.

Владимир Кара-Мурза был госпитализирован с симптомами отравления второй раз за два года. 2 февраля его адвокат Вадим Прохоров заявил, что проверку в связи со случившимся начал Следственный комитет России.

Комментарии
13
Сергей Зауглов
Убийства, травля и посадки оппозиционеров, сейчас полным ходом идут в России!
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А Б
Трамп отвечает так, как и должен политик его уровня, чтобы соблюсти правила хорошего тона, принятые в международных отношениях на высшем уровне. А журналист молодец, не побоялся назвать вещи своими именами.
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Сергей Зауглов
Да хотя бы мой бывший профессор Савва. Арестован был ФСБ, сейчас у него политическое убежище в другой стране. Остальные долго перечислять
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