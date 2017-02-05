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08:46 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанский экономист подсчитал, сколько может длиться освобождение Сирии

В Астане в ближайшие дни пройдут новые переговоры по Сирии.

Источник: Tengrinews

Казахстанский экономист Арман Байганов подсчитал, сколько может длиться освобождение Сирии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Свои прогнозы и подсчеты он опубликовал на странице в Facebook. По данным сводки министерства обороны России от 4 февраля 2017 года, с начала года около 900 квадратных километров территорий перешло под контроль правительства Сирии.

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«Надо учесть, что территория Сирии составляет 185 180 квадратных километров. Из них, по различным данным приблизительно 40 процентов находится под контролем сирийской оппозиции и “Исламского государства” или 74 072 квадратных километров. Если учитывать, что и в дальнейшем будет происходить освобождение территории такими темпами (26,47 квадратных километров в день), то для перехода под полный контроль правительственных сил всей территории Сирии еще потребуется 2800 дней или 7,7 лет», — сообщил экономист.

Байганов задается вопросом, выдержит ли экономика Сирии и надо ли это другим спонсирующим странам по обе стороны конфликта?

«Полагаю окончание конфликта можно решить только путем мирных переговоров, и то, что Казахстан предоставил площадку в переговорном процессе, является позитивным вкладом для мировой общественности. К примеру, в Ливане в свое время свыше двадцати лет с перерывами продолжалась гражданская война, и только благодаря мирным переговорным процессам была приостановлена», — добавил он.

Напомним, 23—24 января в Астане прошли переговоры по мирному урегулированию ситуации в Сирии. На них впервые за одним столом оказались представители правительства и оппозиции Сирии. Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в этой ближневосточной стране.

«Астанинский процесс» получил высокую оценку Совбеза ООН. Ранее сообщалось, что в столице Казахстана в ближайшие дни пройдут новые переговоры по Сирии. 6 февраля в Астане состоится техническая встреча по Сирии на экспертном уровне. В ней примут участие специалисты из России, Турции, Ирана и ООН. За столом переговоров эксперты обсудят утвержденный механизм по прекращению огня.

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