NYT: в Белом доме отказались от секретных тюрем ЦРУ
Белый дом отказался от идеи воссоздать секретные тюрьмы ЦРУ, которые известны пытками заключенных. Об этом пишет The New York Times.
Белый дом отказался от идеи воссоздать секретные тюрьмы ЦРУ, которые известны пытками заключенных. Об этом пишет The New York Times.
Законопроект об использовании тюрьмы Гуантанамо, в котором предусматривалось появление подобных тюрем, раскритиковал как в конгрессе, так и среди членов кабинета. Впоследствии появился второй вариант документа, в котором секретные тюрьмы не упоминались.
Газета подчеркивает, что в проекте закона остались некоторые моменты, которые указывают, что администрация президента США Дональда Трампа намерена использовать Гуантанамо для более серьезных целей.
В последние дни своего президентского срока