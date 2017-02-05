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08:05 (мск), источник: Газета.Ру

NYT: в Белом доме отказались от секретных тюрем ЦРУ

Белый дом отказался от идеи воссоздать секретные тюрьмы ЦРУ, которые известны пытками заключенных. Об этом пишет The New York Times.

Источник: Reuters

Законопроект об использовании тюрьмы Гуантанамо, в котором предусматривалось появление подобных тюрем, раскритиковал как в конгрессе, так и среди членов кабинета. Впоследствии появился второй вариант документа, в котором секретные тюрьмы не упоминались.

Газета подчеркивает, что в проекте закона остались некоторые моменты, которые указывают, что администрация президента США Дональда Трампа намерена использовать Гуантанамо для более серьезных целей.

В последние дни своего президентского срока экс-глава государства Барак Обама обвинил конгресс США в создании помех на пути закрытия тюрьмы Гуантанамо.

Комментарии
3
александр зыков
Да конечно , отказались , переведут в другое ведомство и останется как было ...
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А Б
Решение Белого дома отказаться от идеи воссоздать секретные тюрьмы ЦРУ, является наглядным проявлением гуманизма и признания приоритета прав человека над сиюминутной политической целесообразностью.
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игорь
Ууууу, инквизиторы
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