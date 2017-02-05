NYT: в Белом доме отказались от секретных тюрем ЦРУ

Законопроект об использовании тюрьмы Гуантанамо, в котором предусматривалось появление подобных тюрем, раскритиковал как в конгрессе, так и среди членов кабинета. Впоследствии появился второй вариант документа, в котором секретные тюрьмы не упоминались.

Газета подчеркивает, что в проекте закона остались некоторые моменты, которые указывают, что администрация президента США Дональда Трампа намерена использовать Гуантанамо для более серьезных целей.