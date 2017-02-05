Новые кадровые назначения в Казахстане

С 2002 года — Премьер-Министр РК, с 2003 года — Госсекретарь РК. В 2004 году был назначен руководителем Администрации Президента РК, с декабря 2004 года по апрель 2008 года был акимом Алматы, с апреля 2008 года по октябрь 2014 года — акимом Астаны. С октября 2014 года Указом Президента назначен министром обороны РК. С сентября 2016 года по 3 февраля 2017 года заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

В разные годы был помощником Президента РК, заместителем Премьер-министра РК, министром образования и культуры РК, заместителем Руководителя Администрации Президента РК, первым помощником Президента РК. В 1999 году был акимом Атырауской области, в 2000 году снова был назначен заместителем Премьер-Министра РК.

Имангали Тасмагамбетов назначен послом Казахстана в России. Имангали Тасмагамбетов родился в 1956 году. Окончил естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А. С. Пушкина. В 1989—1991 годы занимал должности первого секретаря ЦК ЛКСМ Казахстана и председателя Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодежи.

Национальный центр по правам человека возглавил Серик Оспанов. Серик Оспанов родился 1 июля 1964 года в городе Гурьеве. Окончил в 1986 году Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина, в 2000 году — Алматинский государственный университет имени Абая. Трудовая деятельность была начата в 1986 году на объединении «Мангышлакнефть». С 1992 по 2004 годы был на руководящей работе в Мангистауской области. С 1996 по 2004 годы являлся акимом Актау, заместителем акима Мангистауской области. С 2004 года по 2016 год избирался депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан трех созывов.

Альнур Ермагамбетов назначен и.о. председателя правления АО «Национальные информационные технологии». Альнур Ермагамбетов родился 10 февраля 1978 года в Алматы. Окончил биологический факультет Казахского Государственного Университета им. Аль-Фараби (кандидат биологических наук, 2004 г.) и совместный курс MBA Маастрихтской Школы Менеджмента и Международной Академии Бизнеса (2009г.). С 2008 по 2015 гг. работал в ТОО «Хьюлетт-Паккард (К)». В 2016 году возглавил филиал HP Global Trading B.V. в Казахстане.

Эльдар Жумагазиев назначен заместителем председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен». Эльдар Жумагазиев родился в Атырауской области. Окончил механический факультет Атырауского института нефти и газа, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Политология». С 1996 по 2002 год работал на руководящих должностях в ряде частных компаний.

В 2002—2006 годах работал начальником отдела по работе с молодежью и неправительственными организациями департамента внутренней политики Атырауской области, заместителем директора данного департамента. С 2006 по 2011 годы возглавлял главный региональный медиахолдинг — КГП «Атырау — Акпарат». В 2011—2012 годах руководил управлением внутренней политики акимата Атырауской области. С февраля 2014 года работает в структуре Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». На позиции советника председателя правления курировал вопросы PR, связи со СМИ и имиджевой работы. Также занимал должность заместителя руководителя аппарата.

С февраля 2016 года по январь 2017 год был переведен на позицию руководителя аппарата, где курировал вопросы документооборота, административно-хозяйственной деятельности и развития коммуникаций на госуд Абай арственном языке. Имеет ряд государственных наград.

Абай Турикпенбаев назначен президентом международного морского порта «Актау». Абай Турикпенбаев родился в 1964 году в Шымкенте. Окончил Казанский химико-технологический университет по специальности «инженер-механик», Евразийский институт рынка по специальности «экономист-менеджер». В разные годы он работал представителем АО «Мангистаумунайгаз» в АО «ПНХЗ» (Павлодар), а также коммерческим директором в этой же компании, директором контрольно-аналитического департамента ОАО «Узеньмунайгаз», заместителем генерального директора по производству ТОО «ТенизСервис», председателем группы «Батумский индастриал холдинг». С 2015 года занимал должность вице-президента Актауского морского торгового порта. С октября 2016 г. — по январь 2017 г. -генеральный директор ТОО «Порт Курык».

Заместителем акима города Кызылорда назначен Шахмардан Байманов. Шахмардан Байманов родился в 1984 году в Кызылорде, финансист с высшим образованием, окончил Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК по специальности «политолог». Трудовую деятельность начал помощником по делам молодежи ректора Кызылординского государственного университета имени Коркыт ата. В разное время занимал должности директора «Центра развития молодежных инициатив» Кызылординской области, заместителя директора, директора «Конгресса молодежи Казахстана», руководителя управления по вопросам молодежной политики Акмолинской области, председателя молодежного крыла «Жас Отан» партии «Нур Отан». Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».