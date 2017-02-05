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09:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Рогозин рассказал о наплевательском отношении к европейским санкциям

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что ЕС планирует на полгода продлить действие санкций против граждан России и Украины.

Источник: AP 2016
Вопрос к. Bloomberg: А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?
Дмитрий Рогозинвице-премьер России

Информация о возможном продлении индивидуальных ограничений, действие которых заканчивается 15 марта, появилась в воскресенье, 5 февраля.

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Источник агентства в Брюсселе рассказал, что европейские политики и дипломаты намерены «проявлять осторожность и придерживаться статуса-кво».

В прошлый раз Евросоюз продлил санкции против россиян и украинцев 15 сентября 2016 года. В ноябре черный список пополнили шесть депутатов Госдумы седьмого созыва от Крыма и Севастополя. Таким образом, в стоп-лист в общей сложности входят 152 человека и 37 организаций.

Брюссель стал вводить ограничительные меры против Москвы в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России и конфликта на юго-востоке Украины.

Помимо индивидуальных санкций, предусматривающих запрет на въезд в ЕС и заморозку активов, действуют еще два пакета мер: в отношении ряда секторов российской экономики (пролонгированы до 31 января 2017 года), а также против Крыма (продлены до 23 июня 2017-го).

Комментарии
16
Ольга Лысенко
А вы не допускаете мысли , что НАТО и США только этого и ждут-введения войск. И начнется такая небольшая третья мировая войнушка. США то ведь это все фиолетово. Они уже сколько стран стерли с лица земли.
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Роман. Загривач.
Лично я порву 2 НАТОВЦЕВ если буду воевать.А за своих родных если сдохну в гробу перевернусь чтоб отомстить.
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Роман. Загривач.
Допускал.Но Россия пока сильная и может себе это позволить.Я работаю машинистом в Москве и получаю хорошую зарплату. Но готов взять отпуск за свой счёт и поехать защищать Донецк.Благо военная подготовка позволяет.
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