Рогозин рассказал о наплевательском отношении к европейским санкциям

Вопрос к. Bloomberg: А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?

Информация о возможном продлении индивидуальных ограничений, действие которых заканчивается 15 марта, появилась в воскресенье, 5 февраля.

Источник агентства в Брюсселе рассказал, что европейские политики и дипломаты намерены «проявлять осторожность и придерживаться статуса-кво».

В прошлый раз Евросоюз продлил санкции против россиян и украинцев 15 сентября 2016 года. В ноябре черный список пополнили шесть депутатов Госдумы седьмого созыва от Крыма и Севастополя. Таким образом, в стоп-лист в общей сложности входят 152 человека и 37 организаций.

Брюссель стал вводить ограничительные меры против Москвы в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России и конфликта на юго-востоке Украины.

Помимо индивидуальных санкций, предусматривающих запрет на въезд в ЕС и заморозку активов, действуют еще два пакета мер: в отношении ряда секторов российской экономики (пролонгированы до 31 января 2017 года), а также против Крыма (продлены до 23 июня 2017-го).