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10:01 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Конгрессе США повторно внесли законопроект о поддержке Украины

Текст нового проекта закона пока не обнародован на официальных источниках. Однако сообщается, что он идентичен STAND for Ukraine Act, который ранее был принят только нижней палатой американского Конгресса.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Американские конгрессмены повторно внесли на рассмотрение Палаты представителей американского конгресса законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act, сообщает Укринформ.

Новый проект закона носит название: «О сдерживании, предотвращении и прекращении российской агрессии в Украине, помощи демократическим преобразованиям в Украине, а также других целях».

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Известно, что документ был внесен на рассмотрение Палаты представителей 2 февраля конгрессменом-республиканцем Энгелом Эллиотом в соавторстве с 24 членами Палаты представителей, в том числе из Республиканской и Демократической партий.

Теперь законопроект отправлен на обсуждение в комитеты по вопросам международных дел, финансов, юридических дел и бюджетных вопросов.

Текст нового проекта закона пока не обнародован на официальных источниках. Однако сообщается, что он идентичен STAND for Ukraine Act, который был принят только нижней палатой американского Конгресса в прошлом году.

Он предусматривал ужесточение санкций против Российской Федерации, закрепление существующих наказаний на законодательном уровне, а также вводил ограничения на предоставление России странами-членами НАТО товаров и услуг военного назначения, содержащих американские технологии или компоненты.

Отдельно документ отвергает любые формы признания российской власти в Крыму.

Напомним, в минувшем году STAND for Ukraine Act не был поставлен на голосование в Сенате до завершения сессии. По процедуре, теперь он должен быть принят по-новому в обеих палатах Конгресса.

Комментарии
1
конь педальный
Уже ни кто не сомневается, что после вчерашней беседы, Трамп заверил Петра Алексеевича, что он его лучший друг.
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