Глава сената Румынии обвиняет оккультные силы во всех бедах страны

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Председатель румынского сената Кэлин Попеску-Тэричану в рамках одной из телепередач назвал Brexit «мужественным решением британцев».

«Знаете, почему они (жители Великобритании) вышли из состава ЕС — потому что они пришли к тому, что не управляют страной самостоятельно», — отметил Попеску-Тэричану.

По его словам, «оккультные силы, а не демократические нормы стали управлять Румынией». Политик подчеркнул, что эти «оккультные силы» незримо присутствуют и на протестах.

«Они оккультные, потому что невидимы», — сказал Попеску-Тэричану, напомнив о «секретных списках Румынской службы разведки и Национального департамента антикоррупции в отношении лиц, которых нужно заслушивать и по которым нужно вести следствие».

Тэричану, который ранее возглавлял правительство Румынии, уверен, что интерес дестабилизировать его страны существует, и в том числе его исповедуют и в ЕС.