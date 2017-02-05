Глава сената Румынии обвиняет оккультные силы во всех бедах страны
Председатель сената Румынии Кэлин
Председатель сената Румынии Кэлин
КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Председатель румынского сената Кэлин
«Знаете, почему они (жители Великобритании) вышли из состава ЕС — потому что они пришли к тому, что не управляют страной самостоятельно», — отметил
По его словам, «оккультные силы, а не демократические нормы стали управлять Румынией». Политик подчеркнул, что эти «оккультные силы» незримо присутствуют и на протестах.
«Они оккультные, потому что невидимы», — сказал
Тэричану, который ранее возглавлял правительство Румынии, уверен, что интерес дестабилизировать его страны существует, и в том числе его исповедуют и в ЕС.