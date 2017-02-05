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11:27 (мск), источник: РБК

Лавров объяснил введение Россией контрсанкций

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что Россия ввела контрмеры в отношении Евросоюза, чтобы не допустить недобросовестной конкуренции, сообщает Profil.

Источник: AP 2016

По его словам, сельхозпроизводители из ЕС извлекли бы выгоду из недобросовестной конкуренции на российском рынке в связи с ограничениями для попавших под санкции банков на получение займов на финансирование сельского хозяйства в Евросоюзе.

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«Мы должны были сделать все по-честному. Вот и все», — отметил Лавров. Глава МИД также подчеркнул, что Москва не инициировала санкции, и не ей снимать их.

Санкции в отношении России были введены в 2014 году после присоединения Крыма, а спустя несколько месяцев Москва ответила продуктовым эмбарго. В список запрещенных для ввоза продуктов попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов. В июне 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о продлении эмбарго до 31 декабря 2017 года.

13 января первый вице-премьер Игорь Шувалов не исключил, что российские санкции могут быть отменены 31 декабря 2017 года в случае потепления в отношениях с Западом.

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