Лавров объяснил введение Россией контрсанкций

По его словам, сельхозпроизводители из ЕС извлекли бы выгоду из недобросовестной конкуренции на российском рынке в связи с ограничениями для попавших под санкции банков на получение займов на финансирование сельского хозяйства в Евросоюзе.

«Мы должны были сделать все по-честному. Вот и все», — отметил Лавров. Глава МИД также подчеркнул, что Москва не инициировала санкции, и не ей снимать их.

Санкции в отношении России были введены в 2014 году после присоединения Крыма, а спустя несколько месяцев Москва ответила продуктовым эмбарго. В список запрещенных для ввоза продуктов попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов. В июне 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о продлении эмбарго до 31 декабря 2017 года.