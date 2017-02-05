Вот что сделают в Молдове с теми, кто будет бить своих жен
По словам чиновников МВД, полиция не в силах справиться в одиночку с домашними агрессорами — на помощь должны прийти
По словам чиновников МВД, полиция не в силах справиться в одиночку с домашними агрессорами — на помощь должны прийти
КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik, Дарья Чернега.
По его словам, молдавских полицейских наделили в этом отношении новыми полномочиями.
Снова ужесточили.
В случае если женщина заявляет о домашнем насилии, стражи порядка вправе на месте выписать ордер, который позволит изолировать агрессора на 10 дней. В течение этого времени ему будет запрещено приближаться к жертве и видеться со своими детьми. Полиция, в свою очередь, за 10 дней должна будет разобраться в обстоятельствах, приведших к насилию, а также вынести решение о том, квалифицировать ли побои как административное правонарушение, или же как преступление.
«Сейчас мы разрабатываем целый механизм по вмешательству в такие ситуации. Следует понимать, что одних лишь действий полиции не достаточно, чтобы снизить рецидив подобных случаев. Нужны многофункциональные группы, к которым подключатся социальные службы, местная администрация и так далее», — сказал Максиан.
Более полутора тысяч молдавских женщин стали жертвами домашнего насилия в 2016 году — согласно одним лишь официальным данным. Хотя последние два года эта тенденция идет на спад. В прошлом году было зафиксировано на 12 процентов меньше подобных правонарушений.
Однако отделаться штрафом агрессор теперь не может. Согласно недавним поправкам в законодательство, домашнее насилие карается только арестом или бесплатными работами в пользу общества.
Наказания не боятся.
Максиан считает, что основными причинами домашнего насилия являются злоупотребление алкоголем и отсутствие средств к существованию. Банальное безденежье приводит к ссорам, которые перерастают в драку.
В поле зрения социальных служб попадают не только семьи с низким социальным уровнем, но и на первый взгляд вполне интеллигентные и образованные люди. Директор специализированного центра «Pro familia» в Каушанах Татьяна Осадчий рассказала для Sputnik, что бенефициарами приюта становились даже педагоги.
Специалист отметила, что случаи, когда агрессор меняет свое поведение в лучшую сторону — большая редкость. По экспертным оценкам, их количество не превышает пяти процентов.
«Как правило, муж или сожитель ранее сталкивался с домашним насилием в своей биологической семье. Он это видел в детстве. Иногда агрессоры приходят к нам и говорят: а что я не имею права ударить свою жену? Она же моя!», — рассказала Осадчий.
По мнению руководителя центра «Pro familia», у жертв домашнего насилия всегда есть выход. Они должны набраться храбрости и самостоятельно поставить точку в непростой ситуации.
Зачем прощать?
Временное пристанище женщины могут найти в специализированных центрах. Как рассказала Татьяна Осадчий, взамен они обязуются предпринимать действия, чтобы наладить свою дальнейшую жизнь. С помощью соцработников жертвы насилия, например, ищут жилье.
Иногда их приходится обучать элементарным жизненным навыкам: продумывать меню для себя и ребенка. Но, несмотря на все усилия, некоторые опять возвращаются домой в атмосферу страха.
«Мы жили в страхе. Когда он заходил в дом, все молчали. Муж требовал деньги на выпивку, но я их не давала. Тогда начинались скандалы, и он меня избивал. Я в этом центре уже второй раз. В первый раз вернулась домой, подумала — дам ему шанс, может быть
Для многих женщин боязнь неизвестности сильнее страха за собственную безопасность. Татьяна Осадчий пояснила, что женщины не могут себе представить, как выжить самостоятельно. Поэтому возвращаются — ради детей, жилья, ради минимальных средств к существованию. И готовы терпеть побои, так как в детстве терпела их мама.