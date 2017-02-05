Вот что сделают в Молдове с теми, кто будет бить своих жен

Снова ужесточили.

В случае если женщина заявляет о домашнем насилии, стражи порядка вправе на месте выписать ордер, который позволит изолировать агрессора на 10 дней. В течение этого времени ему будет запрещено приближаться к жертве и видеться со своими детьми. Полиция, в свою очередь, за 10 дней должна будет разобраться в обстоятельствах, приведших к насилию, а также вынести решение о том, квалифицировать ли побои как административное правонарушение, или же как преступление.

«Сейчас мы разрабатываем целый механизм по вмешательству в такие ситуации. Следует понимать, что одних лишь действий полиции не достаточно, чтобы снизить рецидив подобных случаев. Нужны многофункциональные группы, к которым подключатся социальные службы, местная администрация и так далее», — сказал Максиан.

Более полутора тысяч молдавских женщин стали жертвами домашнего насилия в 2016 году — согласно одним лишь официальным данным. Хотя последние два года эта тенденция идет на спад. В прошлом году было зафиксировано на 12 процентов меньше подобных правонарушений.

Однако отделаться штрафом агрессор теперь не может. Согласно недавним поправкам в законодательство, домашнее насилие карается только арестом или бесплатными работами в пользу общества.

Наказания не боятся.

Максиан считает, что основными причинами домашнего насилия являются злоупотребление алкоголем и отсутствие средств к существованию. Банальное безденежье приводит к ссорам, которые перерастают в драку.

В поле зрения социальных служб попадают не только семьи с низким социальным уровнем, но и на первый взгляд вполне интеллигентные и образованные люди. Директор специализированного центра «Pro familia» в Каушанах Татьяна Осадчий рассказала для Sputnik, что бенефициарами приюта становились даже педагоги.

Специалист отметила, что случаи, когда агрессор меняет свое поведение в лучшую сторону — большая редкость. По экспертным оценкам, их количество не превышает пяти процентов.

«Как правило, муж или сожитель ранее сталкивался с домашним насилием в своей биологической семье. Он это видел в детстве. Иногда агрессоры приходят к нам и говорят: а что я не имею права ударить свою жену? Она же моя!», — рассказала Осадчий.

По мнению руководителя центра «Pro familia», у жертв домашнего насилия всегда есть выход. Они должны набраться храбрости и самостоятельно поставить точку в непростой ситуации.

Зачем прощать?

Временное пристанище женщины могут найти в специализированных центрах. Как рассказала Татьяна Осадчий, взамен они обязуются предпринимать действия, чтобы наладить свою дальнейшую жизнь. С помощью соцработников жертвы насилия, например, ищут жилье.

Иногда их приходится обучать элементарным жизненным навыкам: продумывать меню для себя и ребенка. Но, несмотря на все усилия, некоторые опять возвращаются домой в атмосферу страха.

«Мы жили в страхе. Когда он заходил в дом, все молчали. Муж требовал деньги на выпивку, но я их не давала. Тогда начинались скандалы, и он меня избивал. Я в этом центре уже второй раз. В первый раз вернулась домой, подумала — дам ему шанс, может быть что-то изменится. Но толку никакого», — рассказала бенефициар центра «Pro familia», пожелавшая не называть своего имени.

Для многих женщин боязнь неизвестности сильнее страха за собственную безопасность. Татьяна Осадчий пояснила, что женщины не могут себе представить, как выжить самостоятельно. Поэтому возвращаются — ради детей, жилья, ради минимальных средств к существованию. И готовы терпеть побои, так как в детстве терпела их мама.