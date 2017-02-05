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11:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров понадеялся на улучшение отношений с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция нового президента США Дональда Трампа дает надежду на позитивные сдвиги в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Источник: AP 2016
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Такое мнение глава российского дипломатического ведомства высказал в интервью австрийскому журналу Profil, опубликованном в воскресенье, 5 февраля.

Лавров отметил, что ухудшение отношений между странами, наблюдавшееся в последние годы, произошло по вине предыдущей американской администрации.

«Со своей стороны мы всегда были готовы к развитию прозрачного партнерства, основанного на принципах равенства и взаимного уважения», — подчеркнул он.

Министр заметил, что делать выводы о том, как сложится работа с командой нового американского лидера, пока преждевременно. Однако, по его мнению, Россия и США могли бы внести серьезный вклад в решение таких общих задач, как борьба с терроризмом.

Глава МИД также добавил, что у Москвы и Вашингтона есть большой нереализованный потенциал сотрудничества, в том числе в области торговли и инвестиций.
Комментарии
15
А Б
Лавров страдает трампоманией и трамполюбием также, как и многие трампофилы в РФ. Он выдаёт желаемое им за действительное. На самом деле потенциал сотрудничества РФ с США может быть реализован только в случае прекращения вмешательства РФ во внутренние дела Украины.
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Сергей Саморуков
Перевожу его текст на бытовой язык:"Подайте Христа ради."
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эльшат мехтиев
Не виноватые мыыыы!! Они самиии пришли-с. Как обмельчала власть, карлики...
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Лавров: в деградации отношений РФ и США виновата предыдущая администрация Вашингтона
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