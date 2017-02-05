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17:08 (мск), источник: Вести - Калининград

Губернатор лично проконтролирует благоустройство дворов в городах области

В интервью директору ГТРК «Калининград» глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал о планах по благоустройству дворовых территорий в регионе.

Глава региона подчеркнул, что, в первую очередь, будет следить за качеством работ. В этом году приведут в порядок дворы не только в Калининграде, но и в Светлом, Советске и Гвардейске.

Николай Долгачёв, директор ГТРК «Калининград»: Вы лично взяли на свой контроль федеральную программу по приведению дворов в надлежащее положение. Обязательно здесь нужен личный контроль губернатора?

Антон Алиханов, глава региона: Это, конечно, и проблема региона, и проблема города. И мы здесь с городскими властями тоже будем совместно работать. Они обеспечивают и своё софинансирование. Поэтому я не вижу причины самому этим вопросом не заниматься. Мне хочется очень, чтобы тот результат, который мы получим, действительно, вдохновлял не только нас, что мы где-то смогли что-то освоить. А чтобы он был материализован, и людям нравилось.

Комментарии
1
Бабка Коммунистка
походу им там в правительстве ваще делать нефиг .если сам молодой такой фигнёй решил заняться ....зачем тогда ярошуку да всяким крапоткиным деньги платят ? сократить их нафиг !!!!!!!!!
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