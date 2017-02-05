Губернатор лично проконтролирует благоустройство дворов в городах области

Глава региона подчеркнул, что, в первую очередь, будет следить за качеством работ. В этом году приведут в порядок дворы не только в Калининграде, но и в Светлом, Советске и Гвардейске.

Николай Долгачёв, директор ГТРК «Калининград»: Вы лично взяли на свой контроль федеральную программу по приведению дворов в надлежащее положение. Обязательно здесь нужен личный контроль губернатора?