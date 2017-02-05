Губернатор лично проконтролирует благоустройство дворов в городах области
В интервью директору ГТРК «Калининград» глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал о планах по благоустройству дворовых территорий в регионе.
В интервью директору ГТРК «Калининград» глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал о планах по благоустройству дворовых территорий в регионе.
Глава региона подчеркнул, что, в первую очередь, будет следить за качеством работ. В этом году приведут в порядок дворы не только в Калининграде, но и в Светлом, Советске и Гвардейске.
Николай Долгачёв, директор ГТРК «Калининград»: Вы лично взяли на свой контроль федеральную программу по приведению дворов в надлежащее положение. Обязательно здесь нужен личный контроль губернатора?
Антон Алиханов, глава региона: Это, конечно, и проблема региона, и проблема города. И мы здесь с городскими властями тоже будем совместно работать. Они обеспечивают и своё софинансирование. Поэтому я не вижу причины самому этим вопросом не заниматься. Мне хочется очень, чтобы тот результат, который мы получим, действительно, вдохновлял не только нас, что мы