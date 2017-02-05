Правительство Румынии отменило указ об амнистии

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Правительство Румынии аннулировало в воскресенье постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс и постановление об амнистии, которые привели к массовым протестам по всей стране.

Массовые протесты продолжаются в соседней Румынии уже несколько дней подряд. Недовольство связано с решением кабинета министров амнистировать осужденных по обвинению в коррупции.