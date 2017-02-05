Правительство Румынии отменило указ об амнистии
Протестующие добились своего: правительство в срочном порядке аннулировало поправки,
Протестующие добились своего: правительство в срочном порядке аннулировало поправки,
КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Правительство Румынии аннулировало в воскресенье постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс и постановление об амнистии, которые привели к массовым протестам по всей стране.
Массовые протесты продолжаются в соседней Румынии уже несколько дней подряд. Недовольство связано с решением кабинета министров амнистировать осужденных по обвинению в коррупции.
Ранее премьер страны Сорин Гриндяну заявлял, что не будет отменять принятые ранее правительством страны поправки, которые вызвали многотысячные протесты, а также критику как в государстве, так со стороны международного сообщества.
Недовольство граждан Румынии утверждением поправок в Уголовный кодекс и постановлением об амнистии вылилось в крупнейшие за последние 25 лет протесты, которые первоначально носили мирный характер. Однако в ночь на четверг произошли столкновения между полицией и манифестантами, среди которых были и провокаторы. В ходе беспорядков пострадали четыре человека.