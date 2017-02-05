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13:30 (мск), источник: Sputnik.md

Правительство Румынии отменило указ об амнистии

Протестующие добились своего: правительство в срочном порядке аннулировало поправки, из-за которых десятки тысяч людей по всей стране протестовали в течение пяти дней подряд.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Правительство Румынии аннулировало в воскресенье постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс и постановление об амнистии, которые привели к массовым протестам по всей стране.

Массовые протесты продолжаются в соседней Румынии уже несколько дней подряд. Недовольство связано с решением кабинета министров амнистировать осужденных по обвинению в коррупции.

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Ранее премьер страны Сорин Гриндяну заявлял, что не будет отменять принятые ранее правительством страны поправки, которые вызвали многотысячные протесты, а также критику как в государстве, так со стороны международного сообщества.

Недовольство граждан Румынии утверждением поправок в Уголовный кодекс и постановлением об амнистии вылилось в крупнейшие за последние 25 лет протесты, которые первоначально носили мирный характер. Однако в ночь на четверг произошли столкновения между полицией и манифестантами, среди которых были и провокаторы. В ходе беспорядков пострадали четыре человека.

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