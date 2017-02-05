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12:37 (мск), источник: ТАСС

Апелляционный суд отклонил запрос администрации США о восстановлении иммиграционного указа


Ведомству дан крайний срок до понедельника, чтобы подать ответ истца на возражения ответчика по иску.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Суд в США отклонил апелляцию американского министерства юстиции на решение федерального суда Сиэтла, в соответствии с которым было временно приостановлено выполнение исполнительного указа президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики.

Об этом сообщило агентство AP.

Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско постановил, что минюсту США дан крайний срок до понедельника для подачи ответа истца на возражения ответчика по иску.

Комментарии
16
Марк Саамов
Точно такие же указы и запреты издавал Обама, но никакого сопротивления не было со стороны судов. Нарочито толерастная судебная система США и политический истэблишмент всячески пытаются саботировать работу администрации Трампа и помешать ему. Это измена. Но это также говорит о том, что Трамп - это действительно неуправляемый и независимый кандидат, который реально может растрясти весь этот уютненький улей и порушить сложившиеся инсайдерские коррупционные отношения. Отсюда и вся эта истерика. Американцы должны поддержать своего президента против этого наглого саботажа!
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А Б
Налицо проявление дуалистической системы правосудия США. Демократические процедуры судопроизводства США в итоге найдут приемлемый вариант решения юридического казуса.
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Народный Автомобиль
Ты дурак или прикидываешься?Кому нравится то,что кого то за украденную курицу сажают,а кого то за кражу миллионов даже не садят,а награждают,и как награжденное лицо,тут же амнистируют,и садят на новую кормушку.Это твой путь?
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Действие указа Трампа о мигрантах приостановлено судом
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