Апелляционный суд отклонил запрос администрации США о восстановлении иммиграционного указа
Ведомству дан крайний срок до понедельника, чтобы подать ответ истца на возражения ответчика по иску.
Ведомству дан крайний срок до понедельника, чтобы подать ответ истца на возражения ответчика по иску.
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Суд в США отклонил апелляцию американского министерства юстиции на решение федерального суда Сиэтла, в соответствии с которым было временно приостановлено выполнение исполнительного указа президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики.
Об этом сообщило агентство AP.
Апелляционный суд девятого округа в