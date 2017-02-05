Апелляционный суд отклонил запрос администрации США о восстановлении иммиграционного указа

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Суд в США отклонил апелляцию американского министерства юстиции на решение федерального суда Сиэтла, в соответствии с которым было временно приостановлено выполнение исполнительного указа президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики.

Об этом сообщило агентство AP.