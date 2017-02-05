Список посреднических услуг расширят
Список посреднических услуг в реорганизованной судебной системе расширят таким образом, чтобы сократить время для разрешения коммерческих споров, сообщает NOI.md.
Список посреднических услуг в реорганизованной судебной системе расширят таким образом, чтобы сократить время для разрешения коммерческих споров, сообщает NOI.md.
Согласно проекту, в течение двух лет правительство будет получать техническую помощь, чтобы позволить использование посредников в системе гражданского судопроизводства. Так, уменьшится количество неблагоприятных последствий судебных процессов, а пользу от этого ощутят экономика и граждане Молдовы.
Законодательные и нормативные рамки процесса будут разработаны. В то же время будет разработан куррикулум для судей и университетов.
По данным Министерства юстиции, на курсах по профессиональной подготовке и оценке знаний будут обучаться 30 человек, которые впоследствии станут посредниками, аккредитованными Центром эффективного решения споров (CEDR). Все они примут участие в посреднической деятельности в судебных инстанциях и частном секторе страны.
Министр юстиции Владимир Чеботарь считает, что «расширение и институционализация системы альтернативного разрешения споров является приоритетным для следующего этапа реформирования судебной системы Молдовы».
Программа посредничества финансируется Фондом надлежащего управления Великобритании. Она основывается на успехах и толчке, данном предыдущим проектом, сроком на 3 года, финансируемым ЕБРР. Проект завершился принятием пересмотренного Закона о медиации, созданием первого Центра коммерческого посредничества, расположенного в здании