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13:38 (мск), источник: Noi.md

Список посреднических услуг расширят

Список посреднических услуг в реорганизованной судебной системе расширят таким образом, чтобы сократить время для разрешения коммерческих споров, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Согласно проекту, в течение двух лет правительство будет получать техническую помощь, чтобы позволить использование посредников в системе гражданского судопроизводства. Так, уменьшится количество неблагоприятных последствий судебных процессов, а пользу от этого ощутят экономика и граждане Молдовы.

Законодательные и нормативные рамки процесса будут разработаны. В то же время будет разработан куррикулум для судей и университетов.

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По данным Министерства юстиции, на курсах по профессиональной подготовке и оценке знаний будут обучаться 30 человек, которые впоследствии станут посредниками, аккредитованными Центром эффективного решения споров (CEDR). Все они примут участие в посреднической деятельности в судебных инстанциях и частном секторе страны.

Министр юстиции Владимир Чеботарь считает, что «расширение и институционализация системы альтернативного разрешения споров является приоритетным для следующего этапа реформирования судебной системы Молдовы».

Программа посредничества финансируется Фондом надлежащего управления Великобритании. Она основывается на успехах и толчке, данном предыдущим проектом, сроком на 3 года, финансируемым ЕБРР. Проект завершился принятием пересмотренного Закона о медиации, созданием первого Центра коммерческого посредничества, расположенного в здании Торгово-промышленной палаты, пилотированием коммерческого посредничества в двух судебных инстанциях и Апелляционной палате. Кроме того, были обучены первые посредники, ставшие пионерами в использовании процедур альтернативного разрешения споров в судах Молдовы.

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