Список посреднических услуг расширят

Законодательные и нормативные рамки процесса будут разработаны. В то же время будет разработан куррикулум для судей и университетов.

Согласно проекту, в течение двух лет правительство будет получать техническую помощь, чтобы позволить использование посредников в системе гражданского судопроизводства. Так, уменьшится количество неблагоприятных последствий судебных процессов, а пользу от этого ощутят экономика и граждане Молдовы.

По данным Министерства юстиции, на курсах по профессиональной подготовке и оценке знаний будут обучаться 30 человек, которые впоследствии станут посредниками, аккредитованными Центром эффективного решения споров (CEDR). Все они примут участие в посреднической деятельности в судебных инстанциях и частном секторе страны.

Министр юстиции Владимир Чеботарь считает, что «расширение и институционализация системы альтернативного разрешения споров является приоритетным для следующего этапа реформирования судебной системы Молдовы».