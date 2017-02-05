Россия отказала в экстрадиции 12 экс-«беркутовцев» из-за их гражданства РФ

«Это мы говорим про эпизод 20 февраля, где инкриминируется причастность к расстрелам 26 “беркутовцами”, 5 из которых находятся под стражей и происходят судебные заседания. Другие в розыске. Мы направили, учитывая оперативные данные о том, что они могут находиться на территории РФ, запросы об их экстрадиции из России. Об экстрадиции мы всех 21 направили, но сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство РФ, двое из них — право на временное проживание», — отметил Горбатюк.

Россия отказала в экстрадиции 12 бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут», поскольку ими было получено российское гражданство, заявил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире телеканала 112 Украина.

Он также доложил, что экс-командир спецроты «Беркут» Дмитрий Садовник получил российское гражданство через полтора месяца после того, как сбежал из-под домашнего ареста в Украине.

«Что интересно, что командир этой роты Садовник, который незаконно был освобожден из-под стражи в октябре 2014 года, уже в начале декабря того же года, получил гражданство, то есть через полтора месяца человек, который сбежал из-под домашнего ареста, уже получил. Наверное, была какая-то упрощенная процедура, а если говорить о законодательстве РФ, упрощенное применяется к тем, кто принес какую-то пользу РФ, то возникает вопрос», — подчеркнул Горбатюк.

Начальник департамента спецрасследований ГПУ также сообщил, что по экстрадиции других «экс-беркутовцев» ответа от РФ пока не поступало.