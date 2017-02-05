Мэр Лондона предупредил об угрозе терактов в столице Великобритании

Господин Хан заявил, что угроза терактов ИГ возросла с момента его вступления в должность в мае 2016 года. По его словам, обеспечивать безопасность граждан становится все сложнее.

Реальность такова, что если вы посмотрите на другие мировые города, Берлин, Стамбул — самые недавние примеры — Париж и другие части света… Наши города — это мишени террористов.

Садик Хан также обратил внимание на то, что сокращение бюджета полиции может привести к негативным последствиям.

Он считает, что в Лондоне должно находиться около 32 тыс. полицейских.

Кроме того, мэр Лондона прокомментировал иммиграционный указ Дональда Трампа. По мнению мэра британской столицы, ужесточение миграционной политика США на руку террористам, которые смогут использовать это для пропаганды. Господин Хан отметил, что новому президенту США необходимо объяснить, что нужно «строить мосты, а не стены».

Напомним, 3 февраля неизвестный мужчина с мачете напал на военнослужащих на посту у парижского Лувра. Один из военных был легко ранен в руку и получил скользящее ранение головы. В ответ стражи порядка открыли огонь. В залах Лувра в это время находилось около 300 посетителей. Власти Франции назвали нападение терактом.