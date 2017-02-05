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14:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минобороны не подтвердило информацию о гибели российских солдат в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что сообщения телеканала Al Jazeera о гибели российских военных в Сирии являются «информационным вбросом».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, все российские военнослужащие, которые находятся в Сирии, живы.

Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению.
Игорь Конашенковофициальный представитель Минобороны России

Генерал также выразил сожаление в связи с тем, что крупнейший арабский телеканал «занимается распространением подобных фальшивок».

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пятерых российских солдат в результате взрыва военного автомобиля в окрестностях сирийского города Тартус.

Официально с начала операции в Сирии Россия признала гибель 23 солдат. 8 декабря в районе Пальмиры погиб командир десантно-штурмового батальона Санал Санчиров.

37-летний майор получил смертельное ранение, когда радикальные исламисты начали бои за возвращение города под свой контроль.
Комментарии
5
perplexed
канашенков и Мо не владеют этой информацией, так как все силы бросили на подсчёт потерь у америкашек.
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сергей верещагин
КАК НА УКРАИНЕ БЛА-БЛА-БЛА
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сергей верещагин
А ИМ -ГОВОРИТЬ
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