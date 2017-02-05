Минобороны не подтвердило информацию о гибели российских солдат в Сирии

По его словам, все российские военнослужащие, которые находятся в Сирии, живы.
Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению.
Игорь Конашенковофициальный представитель Минобороны России
Генерал также выразил сожаление в связи с тем, что крупнейший арабский телеканал «занимается распространением подобных фальшивок».
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пятерых российских солдат в результате взрыва военного автомобиля в окрестностях сирийского города Тартус.
Официально с начала операции в Сирии Россия признала гибель 23 солдат. 8 декабря в районе Пальмиры погиб командир десантно-штурмового батальона Санал Санчиров.
37-летний майор получил смертельное ранение, когда радикальные исламисты начали бои за возвращение города под свой контроль.