Минобороны не подтвердило информацию о гибели российских солдат в Сирии

По его словам, все российские военнослужащие, которые находятся в Сирии, живы.

Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению.

Генерал также выразил сожаление в связи с тем, что крупнейший арабский телеканал «занимается распространением подобных фальшивок».

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пятерых российских солдат в результате взрыва военного автомобиля в окрестностях сирийского города Тартус.