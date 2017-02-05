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15:37 (мск), источник: РИА Новости

СМИ узнали об уязвимости британских эсминцев для российских подлодок

Министерство обороны Великобритании допустило серьезные просчеты при создании эскадренных миноносцев проекта 45, что сделало их уязвимыми для российских подводных лодок, сообщает Sunday Times.

Источник: AP 2016

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании допустило серьезные просчеты при создании эскадренных миноносцев проекта 45, что сделало их уязвимыми для российских подводных лодок, сообщает Sunday Times.

Субмарины могут обнаружить новые эсминцы на расстоянии до 100 морских миль (чуть более 185 километров — ред.).

Корабли издают такой шум под водой, как будто это «ящики с гаечными ключами», приводит издание слова британского контр-адмирала Криса Перри.

Как отмечает Перри, минобороны вложило деньги в разработку систем противосамолетной и противоракетной обороны, но не позаботилось о защите от субмарин.

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Между тем, у России есть подлодки, которых западные эксперты окрестили «черной дырой» из-за их бесшумности (речь идет о проекте 636 «Варшавянка» — ред.).

Каждый эсминец проекта 45 обошелся британской казне в миллиард фунтов стерлингов, отмечает Sunday Times.

Ранее стало известно, что корабли постоянно ломаются. Планируется, что их придется отправить на модернизацию, которая включает в себя замену одного из двигателей. При этом в обшивке кораблей придется прорезать огромные дыры, напоминает издание.

Эсминцы с управляемым ракетным оружием строятся для Военно-морских сил (ВМС) Великобритании с 2003 года. Сейчас спущено на воду шесть кораблей — последний вошел в состав ВМС в 2013 году.

Комментарии
14
А Б
Честность МО Великобритании говорит в первую очередь об открытости информации для независимых СМИ. Кроме того, это является свидетельством того, что МО Великобритании сделает соответствующие выводы из этого и научится противостоять подлодкам РФ.
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Виталий Козлов
Очко
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Виталий Козлов
Я не знаю каким строем ты можешь гордиться!? Если только гейстроем! Я знаю о чем я говорю больше чем ты! Ты тельник не носил и моря не нюхал и подпись неставил! Поэтому форточку закрой!
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