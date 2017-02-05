СМИ узнали об уязвимости британских эсминцев для российских подлодок

Субмарины могут обнаружить новые эсминцы на расстоянии до 100 морских миль (чуть более 185 километров — ред.).

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании допустило серьезные просчеты при создании эскадренных миноносцев проекта 45, что сделало их уязвимыми для российских подводных лодок, сообщает Sunday Times.

Корабли издают такой шум под водой, как будто это «ящики с гаечными ключами», приводит издание слова британского контр-адмирала Криса Перри.

Как отмечает Перри, минобороны вложило деньги в разработку систем противосамолетной и противоракетной обороны, но не позаботилось о защите от субмарин.

Между тем, у России есть подлодки, которых западные эксперты окрестили «черной дырой» из-за их бесшумности (речь идет о проекте 636 «Варшавянка» — ред.).

Каждый эсминец проекта 45 обошелся британской казне в миллиард фунтов стерлингов, отмечает Sunday Times.

Ранее стало известно, что корабли постоянно ломаются. Планируется, что их придется отправить на модернизацию, которая включает в себя замену одного из двигателей. При этом в обшивке кораблей придется прорезать огромные дыры, напоминает издание.