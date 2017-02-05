Антон Алиханов против вырубки лесов на побережье Балтийска
Об этом глава региона рассказал в интервью директору ГТРК «Калининград».
Об этом глава региона рассказал в интервью директору ГТРК «Калининград».
Николай Долгачёв, директор ГТРК «Калининград»: В Балтийске прошли публичные слушания о застройке побережья, и результаты прокуратура отменила, потому что были там
Антон Алиханов, глава региона: Что касается конкретно Балтийска, мы против того, чтобы на линии побережья вырубать леса. Потому что это приведёт к экологической катастрофе: у нас дюна «съест» полгорода. Коллег из прокуратуры попросили повнимательней посмотреть на все процедуры, были найдены явные нарушения при организации этих слушаний.