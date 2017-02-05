Россельхознадзор используется как рычаг давления на Беларусь при решении споров — мнение

Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси ВГУ имени П. Машерова Денис Юрчак, комментируя выступление Президента Беларуси на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

«Резкие высказывания Президента в отношении главы Россельхознадзора совсем небезосновательны. Многие эксперты давно обращают внимание на то, что эта структура стала эффективным инструментом давления как раз на те страны, которые активно поставляют свою продукцию в РФ. А громкие “разоблачения” со стороны российских санитарных служб приходятся именно на период возникновения противоречий в отношениях между странами как, например, существующие споры по цене на газ», — отметил Денис Юрчак.

В прошлом году Россельхознадзор не единожды вводил запреты на поставку белорусской продукции животного происхождения якобы из-за нарушений техрегламентов ЕАЭС. Проблемы с поставками белорусского продовольствия на российский рынок наносят не только материальный ущерб, но и дискредитируют производителей. Разумеется, использование подобного рычага давления кажется особенно обидным и несправедливым от доброго соседа, от государства, чьи жители сами голосуют рублем за белорусский товар, сказал Денис Юрчак.

«Кроме того, эта служба (Россельхознадзор), действительно, может использоваться и в интересах некоторых российских производителей, которым сложно конкурировать на равных с белорусской “молочкой” и мясной продукцией на собственном рынке. Ведь о том, что российский потребитель предпочитает “купляць беларускае”, свидетельствует большое количество контрафактного товара местного происхождения, оформленного под белорусские бренды», — добавил собеседник.