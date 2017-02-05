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5 февраля, источник: БЕЛТА

Россельхознадзор используется как рычаг давления на Беларусь при решении споров — мнение

5 февраля, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Россельхознадзор используется как рычаг давления на Беларусь при решении различных споров, что особенно обидно при существующих давних добрососедских связях.

Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси ВГУ имени П. Машерова Денис Юрчак, комментируя выступление Президента Беларуси на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

«Резкие высказывания Президента в отношении главы Россельхознадзора совсем небезосновательны. Многие эксперты давно обращают внимание на то, что эта структура стала эффективным инструментом давления как раз на те страны, которые активно поставляют свою продукцию в РФ. А громкие “разоблачения” со стороны российских санитарных служб приходятся именно на период возникновения противоречий в отношениях между странами как, например, существующие споры по цене на газ», — отметил Денис Юрчак.

В прошлом году Россельхознадзор не единожды вводил запреты на поставку белорусской продукции животного происхождения якобы из-за нарушений техрегламентов ЕАЭС. Проблемы с поставками белорусского продовольствия на российский рынок наносят не только материальный ущерб, но и дискредитируют производителей. Разумеется, использование подобного рычага давления кажется особенно обидным и несправедливым от доброго соседа, от государства, чьи жители сами голосуют рублем за белорусский товар, сказал Денис Юрчак.

«Кроме того, эта служба (Россельхознадзор), действительно, может использоваться и в интересах некоторых российских производителей, которым сложно конкурировать на равных с белорусской “молочкой” и мясной продукцией на собственном рынке. Ведь о том, что российский потребитель предпочитает “купляць беларускае”, свидетельствует большое количество контрафактного товара местного происхождения, оформленного под белорусские бренды», — добавил собеседник.

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