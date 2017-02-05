МИД России обвинил Украину в военных провокациях

«Что будет с Украиной, ведь это была центральная тема повестки предыдущей администрации (США)… Под это давались сотни миллионов, которые непонятно, в чьих карманах оседали. Чем можно продлевать этот интерес к Украине… Только путем военных провокаций, которые бьют по живому, по людям, можно постоянно держать тему Украины на плаву», — заявила представитель МИД РФ.

Как сообщает ТАСС, об этом Захарова заявила в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.

Как известно, ситуация в районе Авдеевки, которую полностью контролируют украинские войска, обострилась утром 29 января, когда боевики начали штурм с целью захвата позиций ВСУ. Также обстреливали Авдеевку из запрещенных минскими соглашениями РСЗО БМ-21 «Град».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что последние «провокации Киева» на Донбассе показывают, что украинская власть «заводит ситуацию в тупик».