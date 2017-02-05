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15:42 (мск), источник: Капитал

МИД России обвинил Украину в военных провокациях

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в военных провокациях и заявила, что с их помощью страна «держит тему Украины на плаву».

Источник: Капитал

Как сообщает ТАСС, об этом Захарова заявила в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.

«Что будет с Украиной, ведь это была центральная тема повестки предыдущей администрации (США)… Под это давались сотни миллионов, которые непонятно, в чьих карманах оседали. Чем можно продлевать этот интерес к Украине… Только путем военных провокаций, которые бьют по живому, по людям, можно постоянно держать тему Украины на плаву», — заявила представитель МИД РФ.

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Как известно, ситуация в районе Авдеевки, которую полностью контролируют украинские войска, обострилась утром 29 января, когда боевики начали штурм с целью захвата позиций ВСУ. Также обстреливали Авдеевку из запрещенных минскими соглашениями РСЗО БМ-21 «Град».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что последние «провокации Киева» на Донбассе показывают, что украинская власть «заводит ситуацию в тупик».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в Авдеевке обострили именно украинские войска, чтобы от чего-то отвлечь внимание, а обострение ситуации является поводом для «восстановления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой».

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