ООН настаивает на выплатах украинских пенсий на оккупированном Донбассе

«Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей убирали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или переселенцами», — заявил Уокер.

По его словам, на сегодня международное сообщество обеспокоено позицией Министерства социальной политики Украины по социальным выплатам и пенсиям для жителей Донбасса.