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16:41 (мск), источник: РБК - Украина

ООН настаивает на выплатах украинских пенсий на оккупированном Донбассе

Организация Объединенных Наций (ООН) настаивает на возобновлении выплат украинских пенсий в оккупированном Донбассе. Об этом заявил координатор систем ООН в Украине Нил Уокер, передает DT.UA.

Источник: Reuters

«Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей убирали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или переселенцами», — заявил Уокер.

По его словам, на сегодня международное сообщество обеспокоено позицией Министерства социальной политики Украины по социальным выплатам и пенсиям для жителей Донбасса.

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