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17:20 (мск), источник: Газета.Ру

Власти Румынии после протестов населения отменили указ об амнистии

Правительство Румынии отменило указ о внесении поправок в уголовный кодекс и об амнистии, который привел к массовым протестам по всей стране, сообщает телеканал Digi24.

Источник: AP 2016

Соответствующее решение принято кабмином на экстренном заседании после заявления премьера Сорина Гриндяну.

Ранее Гриндяну в своем телеобращении заявил, что правительство страны отменит указ об амнистии.

До этого поправки были одобрены правительством Румынии, из-за чего в стране начались массовые протесты.

Жители опасались, что в результате изменений, утвержденных правительством, на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики и опасные преступники.

Поправки вводили право на амнистию тем осужденным по делам о коррупции, у которых сумма нанесенного ущерба не превышает $48 тыс.

Комментарии
9
эльшат мехтиев
Нам и Румынию уже никогда не догнать. Не то что Португалию..
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RENAUDIO
У нас и амнистия не нужна-сколько не ворую,чинуш не сажают.
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А Б
Небольшая Румыния, точнее, её политически активное и неравнодушное население, продемонстрировало пример влияния на власть страны в части соблюдения требований развитого гражданского общества.
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