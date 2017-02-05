Власти Румынии после протестов населения отменили указ об амнистии

Ранее Гриндяну в своем телеобращении заявил, что правительство страны отменит указ об амнистии .

Соответствующее решение принято кабмином на экстренном заседании после заявления премьера Сорина Гриндяну.

До этого поправки были одобрены правительством Румынии, из-за чего в стране начались массовые протесты.

Жители опасались, что в результате изменений, утвержденных правительством, на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики и опасные преступники.

Поправки вводили право на амнистию тем осужденным по делам о коррупции, у которых сумма нанесенного ущерба не превышает $48 тыс.