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18:05 (мск), источник: Интерфакс

США выразили обеспокоенность ростом насилия на Украине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU — Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон встревожен ростом насилия на Украине.

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«Мы смотрим и крайне обеспокоены ростом насилия», — сказал Пенс в интервью телеканалу ABC.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет прилагать усилия для обеспечения мира в районе российско-украинской границы.

«Мы будем работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы», — заявил Трамп в телефонной беседе с украинским президентом Петром Порошенко, следует из сообщения, распространенного Белым домом.

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