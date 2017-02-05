США выразили обеспокоенность ростом насилия на Украине

«Мы смотрим и крайне обеспокоены ростом насилия», — сказал Пенс в интервью телеканалу ABC.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет прилагать усилия для обеспечения мира в районе российско-украинской границы.

«Мы будем работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы», — заявил Трамп в телефонной беседе с украинским президентом Петром Порошенко, следует из сообщения, распространенного Белым домом.