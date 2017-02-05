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19:20 (мск), источник: Интерфакс

Пенс связал вопрос снятия санкций с РФ с сотрудничеством в борьбе с терроризмом

По словам вице-президента США, Трамп сможет найти возможность начать отношения с Москвой заново.

Источник: Reuters

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU — Вопрос об изменении режима санкции в отношении России, будет решаться в предстоящие месяцы, США могут пойти на это при определенных условиях, заявил вице-президент Майкл Пенс интервью телекомпании ABC.

«Ответ на этот вопрос предстоит дать в предстоящие месяцы. Это будет зависеть от того, увидим ли мы изменения в позиции России, и от возможности наладить взаимодействие на основе общих интересов», — сказал Пенс, добавив, что общим интересом может быть, например, борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Он отметил, что Россия заинтересована в противодействии исламскому терроризму.

И если у нас появится возможность работать друг с другом, я считаю, что президент найдет возможность начать отношения заново.
Майкл Пенсвице-президент США
Комментарии
7
Антилицемер
Sрать я хотел на их санкции, что и другим советую делать!
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Хан Югры
А ты много приложило усилий для борьбы с исламским терроризмом? Или только языком трепать мастер, диванный убийца джихадистов?
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Александр Бойко
Так и хочется сказать администрации США - не ваше СОБАЧЬЕ дело оценивать количество усилий. Юрисдикция администрации США находится внутри границ США. И то под большим вопросом. Т.к. само образование и существование США череда преступлений против человечества.
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