Пенс связал вопрос снятия санкций с РФ с сотрудничеством в борьбе с терроризмом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU — Вопрос об изменении режима санкции в отношении России, будет решаться в предстоящие месяцы, США могут пойти на это при определенных условиях, заявил вице-президент Майкл Пенс интервью телекомпании ABC.

«Ответ на этот вопрос предстоит дать в предстоящие месяцы. Это будет зависеть от того, увидим ли мы изменения в позиции России, и от возможности наладить взаимодействие на основе общих интересов», — сказал Пенс, добавив, что общим интересом может быть, например, борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Он отметил, что Россия заинтересована в противодействии исламскому терроризму.